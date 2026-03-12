Экономический комитет ВР призвал Кабмин удержать грузовые тарифы Укрзализныци, чтобы не потерять рабочие места

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал Кабинету Министров сохранить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки Укрзализныци без изменений в течение 2026 года. Такая позиция была сформирована по итогам слушаний по тарифной политике государственных монополий.

По результатам обсуждения участники пришли к выводу, что повышение тарифов государственных монополий в нынешних условиях может иметь критические последствия для промышленности. В частности, речь идет о металлургических, горнодобывающих, химических предприятиях и производителях строительных материалов, которые уже работают в условиях энергетического кризиса, кадрового дефицита, роста расходов и последствий войны.

Отмечается, что с 2021 года тарифы на перевозку ключевых грузов - угля, руды и известняка - выросли в 2,4 раза, а на перевозку пустых вагонов - в 2,6 раза. По оценкам экспертов, дальнейшее повышение тарифов может сделать работу части предприятий убыточной.

Видео дня

По подсчетам ГП "Укрпромзовнішэкспертиза", которые были представлены на слушаниях, повышение тарифов на грузовые перевозки на 37% может привести к потере около 100 млрд грн валового внутреннего продукта, сокращению валютной выручки на 98 млрд грн и уменьшению бюджетных поступлений более чем на 36 млрд грн. Также это может привести к ликвидации более 76 тысяч рабочих мест, в том числе 26 тысяч в промышленности.

Участники слушаний также подчеркнули, что Укрзализныця играет ключевую роль в транспортировке сырья, материалов и готовой продукции украинского индустриального комплекса, обеспечивая около 60% внутренних и международных грузовых перевозок.

В то же время одной из главных проблем компании остается убыточность пассажирского сегмента: в первом полугодии 2025 года УЗ получила убыток в размере 7,3 млрд грн. При этом грузовой сегмент компании остается прибыльным, и именно за счет грузовых перевозок УЗ пытается перекрыть убытки пассажирского сегмента.

Участники слушаний подчеркнули, что практика кросс-субсидирования не соответствует международному опыту, ведь в большинстве развитых стран пассажирские перевозки финансируются из государственного бюджета, что позволяет сохранять конкурентоспособность грузовых перевозок. Поэтому Комитет рекомендовал правительству разработать долгосрочный механизм финансирования убытков пассажирских перевозок и предусмотреть соответствующие расходы в государственном бюджете.

Кроме того, нардепы рекомендовали правительству создать условия для повышения эффективности работы УЗ путем оптимизации расходов, внедрения автоматизированных технологий и разработки программы повышения конкурентоспособности компании. Среди других рекомендаций - содействие внесению изменений в госбюджет для финансовой поддержки УЗ в размере более 26 млрд грн с целью обеспечения бесперебойных пассажирских перевозок, перевозки гуманитарных грузов и эвакуационной логистики.

Вас также могут заинтересовать новости: