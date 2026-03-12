США перебросили стратегические бомбардировщики в Великобританию для ударов по Ирану

B-1 и B-52 теперь выполняют миссии ближе к Ближнему Востоку, что сокращает время полета и усиливает интенсивность атак.

Соединенные Штаты развернули стратегические бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress и Rockwell B-1B Lancer на авиабазе RAF Fairford в Великобритании, откуда они теперь наносят удары по целям в Иране в рамках операции "Эпическая ярость", пишет Forbes.

Усиление бомбардировочной кампании

Согласно сообщениям, на британскую базу прибыли пять бомбардировщиков B-1B, еще три были временно перенаправлены на базу Ramstein из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, в понедельник в Ферфорд прибыли три бомбардировщика B-52.

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил журналистам, что авиаудары по Ирану "резко возрастут", что свидетельствует о возможном расширении операции.

По данным военных обозревателей, B-1B могут нести высокоточные бомбы GBU-31 JDAM с боеголовками BLU-109, предназначенные для поражения укрепленных подземных целей.

Почему бомбардировщики перебросили в Великобританию

Ранее часть бомбардировщиков выполняла миссии непосредственно из США, в частности с авиабазы Ellsworth. Такие полеты требовали дозаправки в воздухе и длились значительно дольше.

Базирование самолетов в Великобритании позволяет сократить время полета более чем в два раза и повысить оперативность ударов.

В то же время решение об использовании британской базы было принято после того, как премьер-министр Кир Стармер изменил свою позицию и разрешил американским самолетам наносить удары с территории страны. Ранее Лондон отказывался предоставлять базы, но пересмотрел решение после атаки иранского беспилотника на базу Королевских ВВС на Кипре.

Возможное привлечение "стелс"-бомбардировщиков

Кроме B-1 и B-52, в кампании также участвуют самолеты Northrop B-2 Spirit. Сейчас они осуществляют длительные миссии непосредственно из США – с авиабазы Whiteman, где каждый вылет может длиться более 37 часов.

B-2 является единственным самолетом, способным нести сверхтяжелую бомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, предназначенную для уничтожения глубоких подземных укрепленных объектов.

На сегодняшний день ВВС США имеют:

76 бомбардировщиков B-52H, которые остаются основой стратегической авиации;

45 самолетов B-1B Lancer, выполняющих преимущественно обычные ударные миссии;

19 стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit.

В будущем их должен постепенно заменить новый бомбардировщик Northrop Grumman B-21 Raider, которых Пентагон планирует закупить около 100 единиц.

Как сообщал УНИАН, стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer и B-2 Spirit имеют разные возможности при выполнении боевых миссий. Первый может нести значительно больше бомб, однако второй остается единственной платформой, способной эффективно поражать хорошо укрепленные подземные цели.

B-1B Lancer способен перевозить до 34 тысяч килограммов боеприпасов, что позволяет ему наносить масштабные удары во время одного вылета. Зато B-2 Spirit может нести примерно 18 тысяч килограммов бомб. Меньший объем связан с его главным преимуществом – технологией малозаметности, которая позволяет самолету проникать сквозь системы противовоздушной обороны.

