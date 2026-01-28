Карпатская деревушка больше не хочет быть в списке ЮНЕСКО – не выдерживает наплыва туристов

Местные жители жалуются, что престижный статус превратил их дом в "мертвый музей под открытым небом".

Жители горной деревни Влколинец в Словакии требуют лишить ее статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за чрезмерного наплыва туристов.

Как сообщает The Slovak Spectator, местные жалуются, что статус, обычно считающийся престижным, превратил их дом в "мертвый музей под открытым небом".

Влколинец больше не выдерживает наплыва туристов

Село Влколинец, расположенное между Низкими и Высокими Татрами (часть Карпатских гор – ред.), было включено в список ЮНЕСКО в 1993 году как место, сохранившее истинный дух Словакии. С давних времен здесь жили селяне, выраживающие зерновые и овощи, и до наших дней практически полностью сохранилась местная историческая застройка.

Когда село получило престижный статус от ЮНЕСКО, действовало одно ключевое условие: Влколинец должен был оставаться жилым поселением, а не музеем, где жители выступают в роли "экспонатов". Три десятилетия спустя местные жители утверждают, что это обещание было нарушено.

В наши дни село ежегодно посещают около 100 тысяч туристов. Купив билеты на парковке под поселением, многие ведут себя так, словно входят в краеведческий музей – бродят по дворам, заглядывают в окна и даже заходят на кухни домов, где живут люди.

"Нам было бы лучше, если бы ЮНЕСКО вычеркнула нас из списка. Из-за строгих правил мы больше не можем содержать животных или обрабатывать небольшие участки земли так, как раньше", – говорит 67-летний Антон Сабуха, старейший постоянный житель поселения.

Мужчина также пожаловался, что хотя он установил ограждения и знаки с надписями "Частная собственность" и "Фотографирование запрещено", это никак не помогло.

"ЮНЕСКО защищает дома, но не людей", – добавил он.

При этом население Влколинеца сокращается уже несколько десятилетий, но этот спад ускорился после включения его в список ЮНЕСКО. В 1993 году там постоянно проживало всего семь семей – 27 человек, тогда как сегодня осталось всего четыре семьи и 14 жителей. Молодые жители выезжают на работу, а дети и внуки возвращаются только на каникулы.

По словам эксперта по культурному наследию Милоша Дудаша, Влколинец был включен в список не только за свою деревянную архитектуру, но и потому, что это было функционирующее поселение – повседневная жизнь была решающим фактором при включении в список. Однако сейчас эта реальность исчезает.

"Внесение в список принесло честь и престиж, но также и проблемы", – сказал он, указывая на резкий рост туризма, потерю приватности и превращение постоянных домов в дачные домики.

В свою очередь местные жители жалуются на велосипедистов, проезжающих через деревню, несмотря на ограничения, а также на сувенирные лавки и киоски быстрого питания, которые диссонируют с историческим контекстом. Правила охраны природы строги для жителей, в то время как вмешательство, связанное с туризмом, часто терпимо.

"Окружающая среда чрезвычайно хрупка и уязвима", – констатировал Дудаш, добавив, что, несмотря на первоначальные намерения ЮНЕСКО, Влколинец "превращается в пустой и мертвый музей под открытым небом".

Влколинец остается одним из трех аналогично сохранившихся сельских поселений в Центральной Европе, наряду с объектами в Венгрии и Чехии. Исключение деревни из списка ЮНЕСКО потребует решения как со стороны государства, так и со стороны ЮНЕСКО – редкий и политически чувствительный шаг.

Чрезмерный туризм в Европе

Как ранее сообщал УНИАН, многие популярные туристические направления Европы стали жерствами собственной красоты и популярности. Пока толпы туристов съезжаются туда, чтобы своими глазами увидеть уникальные места, жизнь местных жителей превращается в кошмар – пробки на дорогах, мусор, шум на улицах и высокие цены.

На этом фоне многие города официально вводят ограничения для туристов – от дополнительных налогов до запретов на аренду частного жилья.

Тем временем, местные жители идут на радикальные меры. Например, заманивают туристов в опасные районы, обещая "секретные пляжи", или убирают с карт некоторые автобусные маршруты.

