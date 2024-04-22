"Запрещенный" автобусный маршрут № 116 останавливается у парка Гуэля авторства Антонио Гауди – второй по популярности достопримечательности города.

Испанская Барселона – одно из самых популярных туристических направлений Европы, которое ежегодно посещают миллионы путешественников. И далеко не все местные жители в восторге от этого.

Как пишет Euronews Travel, с недавних пор приложения Apple Maps и Google Maps при составлении маршрутов по Барселоне перестали показывать автобусный маршрут № 116, который, в частности, останавливается у парка Гуэля авторства Антонио Гауди – второй по популярности достопримечательности города после храма Саграда Фамилия.

В течение многих лет жителям барселонского района Ла-Салют приходилось делить этот автобусный маршрут с толпами туристов, и их это совершенно не устраивало. Особенно жаловались пожилые люди, которые не могли попасть в постоянно переполненный компактный 20-местный микроавтобус – достаточно маленький, чтобы протиснуться по узким улочкам этого района.

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Хотя это не было официально подтверждено, похоже, что ответственность за удаление автобусного маршрута с карт несет городской совет Барселоны. Там пока отказываются признавать или отрицать свою причастность к этому, но представитель Google заявил, что автобусные маршруты могут быть удалены только по запросу горсовета.

"Следующее, что нам нужно сделать, – это удалить весь Парк Гуэля с Google Maps", – пошутил местный активист Сесар Санчес, который последние восемь лет подталкивал совет к решению этой проблемы.

Посетители стекаются в парк Гуэль, чтобы увидеть коллекцию покрытых мозаикой зданий, лестниц и площадей, спроектированных величайшим представителем каталонского модернизма Антонио Гауди. При этом немало посетителей забывают заранее забронировать билеты в популярную достопримечательность, а потому им не остается ничего другого, как бесцельно бродить по улочкам района Ла-Салют. Также этот район популярен благодаря своим модным тапас-барам и рыбным ресторанам.

Как ранее сообщал УНИАН, с октября 2023 года испанская Барселона, которую до этого признали самым загрязненным портом Европы, запретила круизным лайнерам заходить в центральный порт города.

Тем времеем, на так давно стало известно, что строительства главной достопримечательности Барселоны – храма Саграда Фамилия авторства Антонио Гауди – планируют наконец завершить до конца 2026 года. Строить его начали еще в 1882 году.

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