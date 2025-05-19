Среди прочего, под удар попали частные объекты размещения в Барселоне и Мадриде.

На фоне массовых протестов против чрезмерного туризма в Испании, власти страны приказали крупнейшей в мире платформе по аренды частного жилья для туристов Airbnb удалить более 65 тысяч объявлений из-за нарушений правил регистрации.

Как пишет The Independent, среди официальных причин массового исключения обектов из списка разрешенных к сдаче под аренду Министерство по правам потребителей Испании назвало отсутствие номеров лицензий, неясные записи о владельце и расхождения в записях.

Этот шаг был предпринят на фоне растущего кризиса доступности жилья в Испании, который стал одной из главных причин эскалации протестов против массового туризма в стране в последние пару лет. Многие местные жители винят распространение краткосрочной аренды, особенно на таких платформах, как Airbnb, в усугублении проблемы, особенно в таких популярных туристических центрах, как Мадрид и Барселона.

Видео дня

Министр по делам потребителей Пабло Бустиндуй заявил, что его цель – положить конец всеобщему "отсутствию контроля" и "незаконности" в сфере аренды жилья.

"Больше никаких оправданий. Хватит защищать тех, кто делает бизнес на праве на жилье в нашей стране", – заявил он журналистам.

В последние годы доступность жилья стала серьезной проблемой в Испании, поскольку темпы строительства не поспевают за спросом. Тем временем, многие владельцы частного жилья предпочитают сдавать его краткосрочно туристам по более высоким ценам, тогда как местные жители не могут себе его позволить.

Согласно официальным данным, по состоянию на ноябрь 2024 года в Испании насчитывалось около 321 тысяч домов с лицензиями на аренду жилья для отдыха, что на 15% больше, чем в 2020 году. Еще больше арендодателей работают без официальных лицензий. Из-за этого Министерство по правам потребителей Испании начало расследование в отношении Airbnb в декабре прошлого года.

Тем временем, в Airbnb заявили, что министерство не предоставило им списки несоответствующего жилья, и что многим владельцам не нужна лицензия для сдачи в аренду своей недвижимости.

Более того, компания заявила, что министерство не имеет полномочий выносить решения по поводу краткосрочной аренды и игнорирует постановления суда, в которых указывается, что Airbnb является цифровой, а не риэлторской компанией.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Каталонии, являющейся самым посещаемым регионом Испании, приняли решение отложить планы по увеличению туристического налога в рамках усилий по борьбе с чрезмерным туризмом.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.