На Тенерифе ввели плату за доступ к одной из самых популярных достопримечательностей

Изменения затронут туристов-нерезидентов острова.

Власти Тенерифе официально ввели новые жесткие меры против чрезмерного туризма в одном из самых популярных мест Канарских островов. В частности, теперь гостям из-за пределов острова придется платить специальный экологический налог при посещении популярных природных достопримечательностей.

За что и кому придется платить дополнительно на Тенерифе

Как пишет Express, с понедельника, 19 января 2026 года, нерезиденты обязаны платить за доступ к тропе Телефоро Браво (PNT 10) и тропе Монтанья Бланка-Ла Рамблета (PNT 07), которые являются частью знаменитого Национального парка Тейде, и только в определенные временные промежутки.

Согласно новым правилам, за прохождение тропы 10, ведущей от Ла Рамблеты к вершине горы Тейде, нерезиденты должны будут заплатить 15 евро. Для маршрута № 7, проходящего мимо вулканических образований, приюта Альтависта и в конечном итоге соединяющегося с верхней станцией канатной дороги, нерезиденты должны заплатить 6 евро в будние дни и 10 евро в выходные и праздничные дни. Туристы младше 14 лет освобождаются от платы.

Тарифы будут действовать с 9:00 до 17:00 на маршруте № 10 и с 9:00 до 15:00 на маршруте № 7. Кроме того, количество посетителей на маршруте № 10 теперь строго ограничено 300 людьми в день, разделенными на определенные временные интервалы для предотвращения переполнения.

Для жителей Тенерифе доступ остается бесплатным, но они все равно будут обязаны зарегистрироваться перед походом. Тем временем, жители других Канарских островов будут платить сниженную "символическую" ставку в размере от 3 до 6 евро.

Какие еще ограничения ждут туристов в нацпарке Тейде

В дополнение к эконалогу для всех бронирований требуется кредитная или дебетовая карта, а также необходимо предоставить данные каждого участника похода. Подтвержденные бронирования не могут быть изменены или отменены, как и даты, время или количество участников.

Вернуть плату за бронирование можно будет только в случае закрытия тропы из-за погодных условий, исключительных обстоятельств или неисправности канатной дороги Тейде.

При этом возврат средств не будет произведен, если туристов не допустят на тропу из-за несоответствия обязательным минимальным требованиям к снаряжению, опубликованным на сайте Tenerife ON: теперь все туристы обязаны иметь подходящую горную обувь, длинные брюки, теплую куртку, заряженный мобильный телефон и фонарик.

Вход на эти тропы без действующего разрешения или необходимого снаряжения теперь может повлечь за собой штрафы до 600 евро.

Забронировать вход на тропу необходимо через платформу Tenerife ON. С понедельника система временно ограничена только веб-сайтом, поскольку ожидается обновление мобильного приложения. Каждый понедельник в 7 утра по местному времени открывается новая неделя доступности, поддерживая скользящее 28-дневное окно бронирования. Для бронирования места пользователи должны быть зарегистрированы и верифицированы на платформе.

Почему в нацпарке Тейде вводят ограничения

Национальный парк Тейде, находящийся на склонах одноименного вулкана и включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, десятилетиями был жемчужиной туризма на Тенерифе. Однако его стремительно растущая популярность, достигающая сейчас около четырех миллионов посетителей в год, поставила его на грань краха. Из-за очень малого количества общественных туалетов на больших высотах "дикое справление нужды" стало серьезной проблемой, угрожающей загрязнением скудных источников воды, используемых местной дикой природой. Несмотря на знаки "не оставляйте следов", уборщики также с трудом справляются с окурками, обертками от еды и пластиковыми бутылками, оставленными вдоль троп.

Физическое загрязнение со стороны туристов – не единственная проблема. Многие туристы начали строить "каирны" (каменные башни) для фотографий или увозить домой вулканические камни в качестве сувениров. Это серьезное преступление, нарушающее не только естественный вулканический ландшафт, но и уничтожающее среду обитания мелких беспозвоночных. В то же время, в стремлении сделать идеальный снимок, многие посетители сходят с обозначенных троп, вытаптывая хрупкую вулканическую почву и уничтожая эндемичную флору, восстановление которой в таких суровых условиях может занять годы.

При этом ограниченное количество парковочных мест у канатной дороги и смотровой площадки Мирадор-де-ла-Рулета часто заполняется к 9 утра. Это приводит к незаконной парковке вдоль трассы TF-21, блокируя движение машин скорой помощи и местных автобусов. Единственная горная дорога (TF-21) часто оказывается в состоянии заторов, что приводит к значительным выбросам углекислого газа в охраняемой зоне.

Отдых на Тенерифе – что нужно знать туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее гостей острова предупредили о резком росте количества карманных краж на его территории. В первую очередь, зоной повышенного риска являются популярные места на юге Тенерифе, включая Лос-Кристианос, Плайя-де-лас-Америкас, Пуэрто-Колон, Пуэрто-Сантьяго и Лос-Гигантес.

При этом туристам, отдыхающим на Тенерифе, всегда стоит внимательно относится к штормовым предупреждениям и не приближаться в таком случае близко к берегу – месяц назад игнорирование правил стоило нескольким туристам жизней.

