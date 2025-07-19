Местные жители придумали сразу несколько способов, как помешать туристам отдохнуть на Майорке.

На Майорке местные жители выступают против массового туризма на острове. В связи с этим в интернете все чаще распространяются ложные сведения о якобы "скрытых пляжах мечты", которые на самом деле являются опасными местами, пишет Bild.

Одна молодая жительница Майорки в социальных сетях предупредила туристов о том, что посещение таких "секретных пляжей" может стать опасным приключением. Она рассказала, что Son Gotleu, Son Roca, Son Banya Korea и La Soledad, которые некоторые местные жители рекомендуют посетить туристам, на самом деле являются социально неблагополучными районами в Пальме, столице острова.

Чтобы эти "инсайдерские сведения" выглядели правдоподобнее, местные жители с помощью искусственного интеллекта генерируют фальшивые изображения, на которых демонстрируются сказочные бухты, которых на самом деле не существует.

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По словам местной жительницы, в этих районах процветает наркоторговля. Более того, некоторые из них даже не находятся у моря.

В издании добавили, что некоторые недовольные туристами жители Майорки даже размещают на пляжах поддельные таблички с предупреждениями на английском языке, включая предупреждения о ядовитых медузах, обрушении скал или якобы закрытии пляжа. Обычно на этих табличках мелким шрифтом на каталанском указывается, что на самом деле никакой опасности нет.

Помимо этого журналисты выяснили, что все больше жителей Майорки поддерживают идею на эксклюзивное право использования некоторых пляжей только для местных.

Итальянский Неаполь всколыхнуло землетрясение - что известно

Ранее в итальянском Неаполе зафиксировали ощутимое землетрясение. Отмечается, что его магнитуда составила 4.0.

Толчки были зафиксированы утром в пятницу, 18 июля - около 9:14. После землетрясения были зафиксированы два афтершока магнитудой 1,5.

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