Все зависит от целей вашего путешествия.

Хорватия, без сомнения, на данный момент является самой популярной среди балканских стран. Однако это также привело к неприятным последствиям чрезмерного туризма – большим толпам и высоким ценам.

Поэтому многие туристы все чаще обращают внимание на другие страны Балкан, где также можно насладиться лазурным морем, живописными горами и старинной архитектурой. Среди них особое место занимают Албания и Черногория. Однако как выбрать одну из них для следующего отпуска, чтобы не ошибиться?

Эксперты крупнейшего в мире издательства Lonely Planet попытались упростить потенциальным туристам муки выбора. Ключевая мысль здесь заключается в том, что все зависит от целей вашего путешествия.

"Возможно, вы уже планируете летний отпуск на следующий год. Возможно, вы присматриваетесь к таким местам, как Греция, Италия и Хорватия, но предпочитаете меньше людей или более доступные цены. В таком случае, стоит обратить внимание на их прекрасных соседей – Черногорию и Албанию. Эти два балканских гиганта, где Адриатическое побережье встречается с оживленными городками, а скалистые горы – с морем, привносят свой неповторимый колорит в европейский отдых", – отмечают эксперты по путешествиям.

Албания – это история, природная красота и ночная жизнь

"Албания – одна из тех редких стран, где можно увидеть все: прекрасные пляжи, суровые и захватывающие дух горы, маленькие городки, которые переносят вас в прошлое, восхитительную средиземноморскую кухню с яркими вкусами и теплую, гостеприимную культуру", – отмечает журналистка из Косово Шкурта Янузи, которая проводит каждое лето в Албании с самого детства.

Она подчеркивает, что прожившая нескольких десятилетий за железным занавесом Албания предлагает туристам освежающе аутентичный опыт. Там в основном нет толп, а цены, как правило, дешевле, чем в других европейских странах.

Самая высокая вершина Албании, гора Кораб, возвышается на 2752 м, что выше самой высокой вершиной Черногории – Боботов Кук (2523 м). Тем временем, протяженность береговой линии составляет 476 км, что гарантирует множество укромных бухт и диких пляжей.

Кроме того, в Албании находятся шесть объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (по сравнению с четырьмя в Черногории), 11 национальных парков (в Черногории только пять) и множество исторических мест, которые возвращают туристов в прошлое на тысячелетия.

"Кроме того, у вас есть потрясающая Ривьера Албании. Она почти вдвое длиннее побережья Черногории, а это значит, что здесь нет недостатка в укромных уголках на побережье, включая менее известные пляжи, окруженные дикой природой. В отличие от Черногории, где побережье полностью омывается Адриатическим морем, Албания имеет уникальное преимущество: она омывается как Адриатическим, так и Ионическим морями", – добавляет эксперт.

При этом, по ее словам, албанская столица Тирана является одной из самых оживленных столиц Балкан. Ее центр города – это калейдоскоп ярких фресок, необычной архитектуры и молодой энергии. Ночная жизнь города также бурлит, предлагая сочетание уютных баров, оживленных клубов и культурных мероприятий, таких как уличные рейвы, гастрономические и кинофестивали, которые поддерживают жизнь на улицах до поздней ночи, что резко контрастирует с более размеренным ритмом черногорской Подгорицы.

История, искусство и архитектура – ​​это наследие Албании, состоящее из 170 000 бункеров, построенных в коммунистическую эпоху в попытке тогдашнего правительства укрепить страну. Многие из них заброшены, но некоторые получили вторую жизнь как музеи и арт-пространства.

"С таким количеством достопримечательностей и занятий вопрос заключается не в том, стоит ли вам ехать в Албанию, а в том, как найти время, чтобы увидеть все, что может предложить эта страна", – подытожила Янузи.

Черногория – дикая, необузданная и прекрасная

"Черногория, занимающая площадь, не намного превышающую Фолклендские острова – это меньше половины Албании, – обладает невероятной силой. За этим благоухающим, залитым солнцем побережьем скрывается дикий, извилистый ландшафт, который выглядит так, будто кто-то сжал поверхность Земли, чтобы вместить как можно больше скалистых гор", – отмечает автор десятков путеводителей по Балканам Рудольф Абрахам, который посещает Черногорию уже более 20 лет.

По его словам, мало что в Европе сравнится с Черногорией в плане природы. Суровые, уединенные и поражающие воображение, потрясающе красивые горы Черногории – это настоящий рай для любителей пешего туризма. Они включают в себя пять национальных парков с хорошо обозначенной сетью пешеходных троп.

При этом он отмечает, что хоть Черногория и Албания расположены на великолепном участке Адриатического моря напротив Италии, у Черногории есть то, чего нет у Албании, – это Которский залив.

"Этот изрезанный участок береговой линии, окружающий бухту в форме двойной наковальни, вход в которую настолько узок, что раньше поперек нее вешали цепь, – потрясающе красивое место с историческим центром Котора, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, окруженным горной стеной и несколькими невероятно фотогеничными островками недалеко от Пераста", – говорит бывалый путешественник.

При этом Черногория и Албания делят между собой значительную часть Скадарского озера, площадь которого достигает 530 кв. км, что делает его крупнейшим озером на Балканах, в окружении обширных тростниковых зарослей и возвышающихся гор, а его поверхность усеяна кувшинками и водяными орехами.

"Это идеальное место для каякинга и одно из самых удивительных мест для наблюдения за птицами в Юго-Восточной Европе. Здесь можно увидеть кудрявых пеликанов, желтых цапель, а также огромное количество малых бакланов. Но позвольте мне сосредоточиться только на черногорской стороне. Вдобавок ко всему вышесказанному, черногорская сторона как раз очень удачно граничит с лучшим винодельческим регионом страны. Недалеко от города Вирпазар, в винодельческом регионе Црмница, можно попробовать восхитительные красные вина от мелких производителей. Местное вино дополняется восхитительной региональной кухней", – добавляет он.

Отдых на Балканах

