Задержки поездов в Германии уже давно стали нормой.

Популярный стереотип о немецкой пунктуальности мгновенно рушится, когда дело доходит до немецких железных дорог. Только в июне 2024 года, когда Германия принимала чемпионат Європы по футболу, почти половина немецких поездов дальнего следования опоздали как минимум на шесть минут в какой-то момент своего пути.

"Все в Германии воспринимают задержки как норму", – цитирует одного из многострадальных пассажиров Барри Фримена The Independent.

Теперь же, когда в стране закрыли на реконструкцию несколько ключевых железнодорожных маршрутов, ситуация рискует еще больше усугубиться – и пассажиры должны бють к этому готовы.

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Эксперт по путешествиям Марк Смит, известный как Человек на месте 61, рекомендовал туристам закладывать дополнительное время на пересадку при планировании железнодорожных поездок по Германии, поскольку местные поезда очень часто отстают от графика.

"Всегда меняйте "время пересадки" с "нормального" на 45 минут при использовании сайтн bahn.de", – предупредил он.

Тем временем, другие пассажиры, благодаря постоянным задержкам немецких поездов, придумали рискованный лайфхак, как бесплатно повысить класс своего рейса.

По словам одного из путешественников, состояние железных дорог в Германии настолько плохое, что пассажиры междугородних поездов могут сэкономить деньги в дальних поездках, выбрав самый дешевый тариф в определенный день, исходя из того, что пересадки, скорее всего, все равно будут пропущены, что позволит им пересесть на любой другой поезд.

"Дождитесь, пока на вашем цифровом билете появится волшебная надпись Zugbindung aufgehoben (отмена поезда), а затем садитесь на тот поезд, который вам действительно нужен", – отметил он.

Deutsche Bahn винит в задержках устаревшую инфраструктуру путей, интенсивные инженерные работы и огромную плотность движения в ключевых узлах, включая Франкфурт, Кельн и Штутгарт.

А вот берлинский соредактор Europe by Rail Ники Гарднер, которая объездила всю Германию на поезде, решила заступиться за местные железные дороги.

"Да, некоторые поезда опоздали, но ничего похожего на статистику. Большинство поездов совершают поездки, которые длятся много часов. Мой собственный опыт показывает, что поезда действительно часто опаздывают, но я всегда добиралась туда, куда хотела, хотя иногда и немного позже, чем ожидала", – отметила она.

При этом Гарднер отметила, что на многих внутренних железнодорожных маршрутах в Германии экспрессы ходят два или три раза в час, так что если пассажиры пропускают пересадку, обычно очень скоро приходит другой поезд.

"Лучше проехать шесть часов на комфортабельном поезде дальнего следования, хотя и с риском опоздать, чем быть вынужденным еще дольше ехать по немецким автобанам, где даже в хороший день та же поездка может занять восемь часов, из-за пробок", – добавила она.

При этом, по словам Гарднер, гораздо большей проблемой поездов в Германии является переполненность, особенно в региональных поездах из-за акции с фиксированным тарифом в 49 евро в месяц, позволяющей неограниченное количество поездок.

"Многие региональные поезда трещат по швам... У меня и моего партнера были случаи, когда поезда были настолько переполнены, что невозможно было втиснуться в них. Поэтому мы в итоге просто ждали следующий поезд", – отметила эксперт, добавив, что в Германии опаздывает только один из 10 региональных поездов.

Тем временем, британский экспат Барри Фримен, живущий в Нидерландах и регулярно посещающий Германию, прогнозирует: "Ситуация улучшится не раньше 2030 года".

"Раньше средств на железнодорожную сеть, объекты обслуживания и станции было недостаточно для достижения высокого уровня производительности и качества по мере увеличения объема перевозок. Вместе с федеральным правительством мы теперь значительно увеличим средства на обновление и техническое обслуживание", – добавляют в Deutsche Bahn.

В то же время в компании заявляют, что уже внедряют ИИ, чтобы сделать поезда более пунктуальными.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Швейцария все чаще запрещает въезд поездам из Германии, поскольку они слишком непунктуальны и сбивают расписание в соседней стране.

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