Туристический бум в Германии во время Евро-2024: главные "изюминки" городов-хозяев чемпионата

14 июня 2024 года в Германии стартовал Чемпионат Европы по футболу, и поддержать свои сборные в страну направились сотни тысяч болельщиков со всего континента. На фоне этого туристический сектор ФРГ рассчитывает заработать дополнительный миллиард, предложив иностранным гостям полный спектр услуг и впечатлений. УНИАН.Туризм решил разобраться, что интересного можно увидеть в немецких городах-хозяевах Евро-2024 кроме футбола.

В течение следующего месяца Германию ждет настоящий туристический бум благодаря Чемпионату Европы по футболу, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. По прогнозам экспертов Ifo Institute, благодаря этому немецкая экономика сможет дополучить примерно 1 миллиард евро, а ее ВВП – дополнительные 0,1%.

"В начале Чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии количество прибытий и ночевок иностранных гостей выросло соответственно на 25%. Если взять это за основу для Чемпионата Европы 2024 года, мы можем ожидать более 600 тысяч иностранных туристов и 1,5 миллиона дополнительных ночевок во время чемпионата", – отметил исследователь Ifo Institute Джером Вольф.

И хотя эксперты прогнозируют, что эффект от Евро-2024 для немецкого туризма будет временным, поскольку чемпионат продлится всего месяц и после этого туристические потоки вернутся на привычные уровни, даже эти дополнительные доходы могут стать существенным подспорьем для экономики ФРГ, которая в последние годы пережила ряд потрясений, что негативно отразилось и на благосостоянии жителей страны.

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Между тем, УНИАН.Туризм решил составить небольшой справочник для путешественников, что интересного можно посмотреть в городах Германии, которые будут принимать матчи чемпионата.

В каких городах Германии пройдет Евро-2024

Нынешний Чемпионат Европы по футболу пройдет в десяти городах по всей стране: Берлин, Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.

Какие-то из этих городов давно уже являются настоящими туристическими магнитами, в которые ежегодно стекаются толпы туристов, какие-то остаются "темными" лошадками, а какие-то на первый взгляд кажутся совсем непривлекательными.

Тусовочный Берлин

Столица Германии традиционно привлекает больше всего туристов своими богатыми музеями, постсоветскими шрамами, хипсторскими кварталами и богатой ночной жизнью.

Если вас интересует именно культурный туризм, можно запастись местной карточкой туриста и окунуться в экскурсии. Если же вам надоест шум большого города, можно будет на день съездить в соседний Потсдам.

Недооцененный Гамбург

Второй по величине немецкий город обычно остается в тени таких туристических точек, как Мюнхен или Берлин, но ему тоже есть что предложить. Знаменитый складской район Шпайхерштадт, озеро Альстер с колонией лебедей и многочисленные музеи – это лишь небольшая часть местных достопримечательностей.

Если же будет свободное время, советуем посетить огромный птичий парк Weltvogelpark в небольшом городке Вальсроде в двух часах на поезде от Гамбурга – это место действительно того стоит.

Промышленный Гельзенкирхен

Этот неприметный городок с населением около 250 тысяч человек когда-то был мощным промышленным центром Рурской агломерации в наиболее густо населенной земле страны Северный Рейн-Вестфалия. Типично для региона, после сворачивания сталелитейной промышленности и добычи угля, заброшенные местные шахты и заводы начали получать вторую жизнь в виде клубов, музеев и индустриальных парков.

Поскольку города региона расположены очень плотно, всего за полчаса-час из Гельзенкирхена можно доехать до других интересных локаций.

Футбольный Дортмунд

Это еще один город Рурской агломерации, но вдвое больше Гельзенкирхена, где расположен один из крупнейших музеев промышленности – бывшая шахта "Цехе Цоллерн". Еще одна интересная локация – бывший промышленный район Dortmund Hörde, который сейчас превратили в престижный жилой массив с огромным искусственным озером Феникс на месте шахты бывшего металлургического завода.

При этом многие немцы называют именно Дортмунд настоящей футбольной столицей Германии – фанаты местного футбольного клуба "Боруссия" невероятно преданы, а на местном стадионе, самом посещаемом в стране, всегда особая атмосфера.

Королевский Дюссельдорф

Административный и культурный центр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (всего четыре города региона принимают матчи Евро-2024) заметно отличается от Гельзенкирхена и Дортмунда – на смену промышленной простоте здесь приходит величие города почти с тысячелетней историей. Здесь много памятников архитектуры, музеев, театров, променадов, торговых центров и современных заведений на любой вкус, которые точно заинтересуют туристов-любителей городского отдыха.

Кстати, из Дюссельдорфа всего за часик можно доехать до Аахена – одного из самых западных городов Германии, где страна сливается с Бельгией и Нидерландами.

Яркий Кельн

Ещё один город Северного Рейна, который на протяжении своей двухтысячелетней истории всегда играл важную роль в жизни не только Германии, но и всей Европы, изобилует множеством древних памятников архитектуры, погружает в богатые традиции и восхищает насыщенной культурно-развлекательной жизнью на любой вкус – от музеев и музыки до вечеринок в ЛГБТ-квартале.

В целом Кельн предлагает туристам своеобразный микс культурных впечатлений и свободы.

Выставочный Лейпциг

Берлин и Лейпциг – только два города бывшей ГДР, которые будут принимать в этом году Евро. Все остальные расположены в землях Западной Германии, в первую очередь, из инфраструктурных соображений – именно там лучшие футбольные стадионы и сопутствующая база.

Тем не менее, этот город с богатой историей известен как многочисленными архитектурными памятниками, так и насыщенной культурной жизнью – здесь проводятся знаменитые на весь мир ярмарки, в том числе книжная, за что он получил прозвище Messestadt ("город ярмарок").

А еще это очень музыкальный город – он связан с именами классиков Феликса Мендельсона, Роберта Шумана, Рихарда Вагнера, Эдварда Грига и Иоганна Себастьяна Баха, а также современных звезд: здесь родились Тиль Линдеман из Rammstein и братья Каулицы из Tokio Hotel.

Пафосный Мюнхен

Самый большой город Баварии – самой богатой земли Германии, которая всегда очень выделяется на фоне других регионов своей роскошной архитектурой, королевскими историями, прекрасными парками, древними пивными ресторанами, альпийскими пейзажами, автомобильной промышленностью и стильными, немного высокомерными местными жителями. Кажется, этот город имеет что предложить любому туристу.

Если же есть время и вдохновение, из Мюнхена вполне можно съездить на день в легендарный сказочный замок Нойшванштайн или нетипичный баварский город Нюрнберг.

Кстати, именно в Мюнхене сыграет свой первый матч на Евро-2024 сборная Украины – в понедельник 17 июня наша футбольная сборная встретится с командой Румынии на местной Альянц Арена.

Контрастный Франкфурт-на-Майне

Франкфурт-на-Майне – один из 20-ти глобальных городов мира и финансовое сердце Германии, где сосредоточены единственные в стране высоченные небоскребы, один из крупнейших аэропортов Европы, а также штаб-квартиры Европейского центрального банка, Немецкого федерального банка, фондовой биржи и других крупных банков.

И все это очень гармонично уживается с традиционными немецкими фахверковыми домиками и готическими соборами.

Мощный Штутгарт

Столица второй по богатству немецкой земли Баден-Вюртемберг довольно часто игнорируется туристами, а зря, ведь она во многом может дать достойный ответ Мюнхену. Здесь также есть много старинных домов и роскошных дворцов, великолепные парки (особенно советуем обратить внимание на зоолого-ботанический сад Вильгельма) и даже огромный музей Mercedes-Benz в противовес мюнхенскому BMW Museum.

А если будет свободное время, советуем заглянуть в таинственный Черный лес и свободный город Фрайбург.

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Германия – это очень большая и разнообразная страна, которая ежегодно принимает миллионы иностранных туристов. Там есть все – живописная природа, величественные дворцы и замки, а еще развлечения на любой вкус. А еще там все же немного прохладнее, чем на более популярных летних туристических направлениях.

Марина Григоренко