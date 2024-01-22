Масштабная забастовка железнодорожников парализует Германию з 24 по 29 января.

Профсоюз немецких машинистов (GDL) 22 января 2024 года анонсировал новую масштабную забастовку, которая на шесть дней парализует страну. Как и две недели назад, когда 80% поездов в Германии останавливались на три дня, жележнодорожники будут требовать от железнодорожного концерна Deutsche Bahn улучшения условий труда.

Как сообщает AP со ссылкой на заявление GDL, забастовка затронет пассажирские перевозки государственной Deutsche Bahn с 2:00 среды, 24 января, до 18:00 понедельника, 29 января. Грузовые поезда начнут бастовать на день раньше – с 18:00 вторника, 23 января.

Сколько именно рейсов будет отменено или перенесено, на данный момент неизвестно.

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Забастовки машинистов поездов в Германии

Профсоюз немецких машинистов анонсировал масштабные забастовки по всей стране еще в 2023 году. Тогда прошли две предупредительные забастовки, которые продолжались до 24 часов, а уже в начале 2024 года была организована первая большая акция, которая длилась три дня. Тогда были тменены около 80% поездов дальнего следования.

Члены профсоюза среди прочего требуют повышения заработной платы и сокращения рабочего времени с 38 до 35 часов в неделю без снижения заработной платы – от второго требования Deutsche Bahn пока категорически отказывается.

Ранее путешественников предупреждали, что в течение 2024 года в Германии возможны постоянные проблемы с поездами – задежки и отмены рейсов, поскольку железнодорожники намерены устраивать забастовки регулярно, пока их требования не будут выполнены.

Как сообщал УНИАН, в Германии с 1 мая 2023 года заработала система единых месячных проездных билетов Deutschlandticket стоимостью 49 евро для пользования общественным транспортом на всей территории страны.

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