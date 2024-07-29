Постоянно опаздывающие немецкие поезда нарушают расписание движение остальных поездов в Швейцарии.

Швейцарская железнодорожная компания Swiss Federal Railways AG (SBB) все чаще вынуждена остановливать курсирование скоростных поездов класса ICE от немецкой Deutsche Bahn из-за постоянных задержек.

Так, с января по март 2024 года на границе были остановлены 11% всех поездов на маршруте "Мюнхен – Цюрих", тогда как годом ранее такая участь постигла лишь 2% поездов. Тем временем, на маршруте "Фрайбург – Базель" в 2023 году пришлось развернуть 12,4% немецких поездов, пишет Bild.

Отмечается, что такие "временные меры" Швейцария ввела в июле 2022 года, чтобы уменьшить влияние опозданий из Германии на национальную железнодорожную систему. Однако временное решение стало постоянной привычкой: Швейцария смирилась с тем, что с немецкой железной дорогой ничего хорошего не произойдет.

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Швейцарские железнодорожники объясняют: задержки в Германии не должны нарушать пунктуальный ритм тонко сбалансированной сети Швейцарии, ведь если у них в 2023 году вовремя приходили 92,5% поездов, то в Германии лишь 64%.

По меркам Швейцарии поезд считается пришедшим вовремя только в том случае, если он отклоняется от официального расписания менее чем на три минуты.

В то же время немецким поездам предоставляется дополнительный буфер от 10 до 15 минут в зависимости от маршрута. "Еще более длительный период ожидания приведет к задержкам многих поездов в Швейцарии", – заявили в SBB.

Пассажирам же немецких ICE, которые останавливают в Швейцарии, приходится выходить на ближайшей станции и пересаживаться на швейцарские поезда.

Среди самых распространенных причин задержек поездов в Германии:

строительные работы

сбои в цепи перевозок

проблемы с инфраструктурой

забастовки профсоюза машинистов (именно с этим были связаны около половины отмен рейсов из Германии в Швейцарию)

"Пренебрежение железнодорожной инфраструктурой на протяжении десятилетий означает, что качество эксплуатации железных дорог в Германии все больше и больше отстает от показателей наших соседних стран. Другие страны на самом деле боятся риска непунктуальности, импортируемой из Германии", – пояснил депутат Бундестага Матиас Гастель, специализирующийся на вопросах транспорта.

Как ранее сообщал УНИАН, 26 июля 2024 года, в день открытия Олимпиады в Париже, в разных городах Франции произошли диверсии на железной дороге. Нормализировать движение удалось только через три дня.

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