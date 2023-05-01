Билеты будут распространяться исключительно на локальный и региональный транспорт.

В Германии с 1 мая 2023 года наконец начала действовать система единых месячных проездных билетов Deutschlandticket стоимостью 49 евро для пользования общественным транспортом на всей территории страны.

В то же время, как сообщает Deutsche Welle, эти билеты будут распространяться исключительно на локальный и региональный транспорт: городские автобусы, трамваи, метро, пригородные поезда и тому подобное. Скоростные поезда и автобусы дальнего следования оплачиваются отдельно. Дополнительные услуги вроде провоза велосипедов или повышения класса вагона будут также платными.

Исключение сделали только для сообщения в Баден-Вюртемберге. На отрезке между Штутгартом и Зингеном владельцы единого проездного смогут воспользоваться и услугами скоростных поездов, которые в этом случае являются единственной возможностью для пассажиров добраться из одного города в другой.

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Тем не менее, с "Немецким билетом" все же можно объехать всю страну, но будет длиться такой путь, без скоростных поездов и автобусов, довольно долго.

Например, дорога из самого северного населенного пункта Германии (поселок Лист на острове Зюльт в Северном море) до самого южного населенного пункта (деревня Оберстдорф в горах Баварии) продлится почти сутки, а ехать придется автобусами и поездами минимум с 10 пересадками. Из Гамбурга до Мюнхена можно будет добраться в среднем за 11-12 часов, а из Берлина до Кельна – за девять.

В то же время, поскольку поезда в Германии довольно часто приходят с задержками, пересадка может сместиться, и это приведет к тому, что путешествие затянется еще больше.

Как сообщал УНИАН, летом 2022 года немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn в качестве эксперимента запускал проездные билеты на поезда по специальному тарифу всего 9 евро в месяц.

Несмотря на некоторые трудности в начале действия программы, по итогу правительство страны признало ее успешной и решило продолжить внедрять ее варианты в будущем.

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