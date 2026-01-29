Туристов предупредили о 10 мошеннических схемах, которых стоит опасаться в 2026 году

С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные способы "развода" туристов.

Туристы традиционно привлекают повышенное внимание мошенников и мелких преступников всех мастей. Увлеченные рассматриванием достопримечательностей и переполняемые эмоциями, гости напрочь теряют бдительность.

При этом из года в год хитрые мошенники придумывают все более изощренные способы "развода" туристов.

Эксперты туристического издательства Fodor's определили 10 главных видов мошенничества в сфере туризма, которых следует опасаться в 2026 году.

"В 2026 году правила игры мало изменились. Мошенники по-прежнему рассчитывают на то, что путешественники устали, отвлечены и доверчивы, но изменилась система доставки. Теперь это QR-коды, оповещения о задержках рейсов, сети Wi-Fi в аэропортах, заказы такси через приложения и даже USB-порты для зарядки", – отмечают авторі подборки.

Топ-10 туристических мошенничеств в 2026 году

1. Карманные кражи группой преступников

Карманники по-прежнему процветают в популярных европейских городах вроде Барселоны или Рима. При этом часто они действуют сообща как скоординированная группа, устраивая сцену, чтобы приблизиться к потенциальной жертве. Например, один проливает напиток, другой отвлекает внимание, а третий уже роется в сумке или карманах. Особенно их интересуют телефоны: маленькие, легкие и исчезают прежде чем вы успеете это заметить.

2. Фейковые водители такси

Оживленные аэропорты и районы ночной жизни – идеальные места для мошенничества с такси и сервисами совместных поездок. Злоумышленники уверенно подходят к туристам, и даже показывают фейковые логотипы законных транспортных компаний, но как только жертва оказывается в машине, начинается мошенничество: водитель выбирает более длинные маршруты, неожиданно начисляет дополнительные сборы или настаивает на оплате наличными по завышенным ценам. Такого мошенничества легко избежать, если заказывать поездки только через официальные приложения, и всегда проверять номерной знак перед посадкой.

3. Фишинг и электронные письма, созданные с помощью ИИ

Уведомления о задержке рейса, "срочные" сообщения авиакомпаний и поддельные подтверждения бронирования теперь выглядят почти так же, как настоящие. ИИ позволяет мошенникам копировать логотипы, фирменную символику и даже данные бронирования, что делает эти письма невозможными для игнорирования, когда вы устали, отвлеклись или находитесь в середине поездки. Эксперт по борьбе с мошенничеством Хуснайн Баджва из SEON предупреждает о самых тревожных признаках: неожиданные ссылки "подтвердите бронирование", цены значительно ниже рыночных или запросы на оплату вне официальных каналов. 30-секундная проверка в официальном приложении авиакомпании может сэкономить сотни долларов и массу стресса.

4. Поддельные туры, билеты и впечатления

В интернете и в реальной жизни повсюду можно найти хорошо продуманные туры и "эксклюзивные" впечатления. Некоторые обещают билеты без очереди, частных гидов или приключения, которые случаются раз в жизни, – но реальность не всегда соответствует действительности: иногда билет не сканируется, иногда гид вообще не появляется, иногда веб-сайт полностью исчезает, оставляя жертву ни с чем. Поєтому всегда стоит бронировать туры и билеты через официальные сайты достопримечательностей или платформы с хорошими отзывами. Если кто-то предлагает что-то через личные сообщения в Instagram или настаивает на том, что его предложение действительно "только сегодня", это, вероятно, мошенничество.

5. Мошенничество с использованием QR-кодов

QR-коды сейчас повсюду: меню, билеты в музеи, дорожные знаки. Мошенники их обожают, потому что такой код легко подделать и перенаправить путешественников прямо на фишинговый сайт, который крадет платежную информацию или данные для входа. Эксперт по безопасности Ник Кейл указывает на проблему: на данный момент сложно проверить, являются ли QR-коды подлинными. А потому стоит сканировать только QR-коды, предоставленные персоналом или четко обозначенные официальными указателями.

6. Обмен валюты и мошенничество с "полезными местными жителями"

Все начинается невинно: дружелюбный местный житель предлагает туристу помочь пересчитать купюры, обменять наличные или объяснить особенности местного обменного курса. К тому времени, как жертва что-то поймет, уже будет не хватать нескольких купюр или курс оказажется намного ниже ожидаемого. Такие мошенничества процветают там, где купюры разноцветные, похожи друг на друга или просто непонятны. А потому туристам стоит пользоваться для обмена только банками, банкоматами или официальными обменными пунктами.

7. Мошенничество с объявлениями о краткосрочной аренде жилья

Туристы по-прежнему ведутся на поддельные объявления о сдаче жилья в аренду на время отпуска, особенно в пиковый сезон. Мошенники копируют фотографии из реальных объявлений, устанавливают цену настолько низкую, чтобы это казалось выгодной сделкой, и требуют оплату вне платформы. Эксперт по туризму Кристиан Петцольд отмечает, что эти мошеннические схемы работают, потому что объявления выглядят правдоподобно до момента прибытия гостя в пункт назначения. Отполированные фотографии, знакомый дизайн и внезапная срочность – все это часть уловки.

8. Поддельные SMS-сообщения об оплате дорожных сборов

Туристы, которые арендуют авто за границей, нередко становятся жертвами "смишинга" – получая SMS-сообщения с уведомлением о неуплате дорожного сбора и требованием немедленно оплатить небольшую сумму, чтобы избежать штрафов. Эта афера работает, потому что задержки с оплатой дорожных сборов – обычное явление при аренде автомобилей, а путешественники часто уже находятся в пути, когда приходит сообщение. Кроме того, никто не хочет рисковать получить проблемы с законом за границей.

9. Мошенничество с поддельными компенсациями за отмену рейса и перебронированием

Мошенники могут отправить SMS-сообщение, которое выглядит как сообщение от авиакомпании об отмене рейса, электронное письмо с номерами реального рейса, сообщение в директ или даже звонок, который выглядит как звонок из службы поддержки авиакомпании. Однако авиакомпании никогда не взимают плату за перебронирование через всплывающие окна, личные сообщения или незапрошенные SMS-сообщения. В случае сомнений, прежде чем переходить по какой-либо ссылке, стоит заглянуть в приложение авиакомпании, на официальный сайт или обратиться к сотруднику на стойке регистрации.

10. Мошенничество с общедоступными зарядными устройствами и Wi-Fi

В общедоступных USB-портах для зарядки, которые обычно находятся по всему аэропорту, мошенники могут устанавливать вредоносное ПО или оборудование для кражи данных. В таком случае смартфон туристам может быть взломан за считанные секунды, и он даже не заметит этого. Эксперт по кибербезопасности Дэнни Дженкинс, бывший этичный хакер и генеральный директор ThreatLocke, подтверждает, что это реальная угроза. Потому всегда лучше использовать настенные розетки или взять с собой портативное зарядное устройство.

Где туристы чаще всего рискуют стать жертвами мошенников

Как сообщал УНИАН.Туризм, эксперты издания составили список из 10 городов мира, где туристы чаще всего рискуют стать жертвами аферистов. Возглавил рейтинг популярный испанский курорт Бенидорм.

Тем временем, если говорить о конкретных странах, то лидером по количеству каржу у туристов является Италия, а вовсе не Испания.

