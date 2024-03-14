Туристы могут стать жертвами преступников как онлайн, так и на улицах городов.

Туристы – одна из главных групп риска, на которые чаще всего нацеливаются мошенники. Будь-то подозрительно выгодное предложение в Интернете при планировании отпуска или потеря бдительности во время отдыха – опасность поджидает всюду.

И хотя всевозможные эксперты регулярно рассказывают туристам, как уберечь себя от мошенников, последние тоже времени зря не теряют, придумывая все новые и новые уловки.

Издание Travel Off Path назвало шесть самых популярных схем, которые преступники будут использовать в 2024 году, чтобы обдурить туристов, а также дало советы, как не стать их жертвой.

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1. Теневые сайты бронирования. Будьте очень осторожны при бронировании путешествий онлайн. Авиабилеты и отели лучше всего покупать напрямую у этих компаний или через известные платформы бронирования, например, такие как Booking.com, Expedia или Hotels.com. Туристам следует опасаться малоизвестных веб-сайтов бронирования, ведь многие из них существуют исключительно для кражи данных с кредитных карт. И если они предлагают цены значительно ниже тех, которые вы видите в других местах, это, вероятно, слишком хорошо, чтобы быть правдой.

2. Скидочные путевки на отдых. Поддельные путевки на отдых со скидкой – еще один новый вид мошенничества в сфере путешествий, который широко распространен в Интернете, особенно в социальных сетях. На таких платформах, как Instagram и Facebook, можно увидеть таргетированную рекламу путевок на отдых в экзотические места, например, на Бали или Мальдивы, со значительной скидкой. Еще раз: если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, возможно, это мошенничество – к сожалению, неделя в роскошном бунгало над водой на Мальдивах никогда не будет стоит всего 500 долларов.

3. Общественные зарядные порты. USB-порты для зарядки становятся все более распространенным явлением в таких местах, как отели, аэропорты и другие общественные места. Кажется удобным, правда? К сожалению, они уже стали мишенью для мошенников, которые используют вредоносное ПО для доступа к вашему телефону, пока вы его заряжаете. Избегайте общественных USB-портов для зарядки и вместо этого используйте павербанк или заряжайте телефон через розетку.

4. Общественные сети Wi-Fi. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание во время путешествия – общедоступные сети Wi-Fi. Как и при использовании общедоступных USB-портов, подключение к общедоступной сети Wi-Fi во время путешествия может сделать ваше устройство уязвимым для хакеров. Лучше по возможности подключаться к защищенной сети Wi-Fi (и использовать VPN) или пользоваться мобильным интернетом.

5. Публикации о путешествиях в Интернете. Новый риск, возникший в эпоху социальных сетей – это публикация информации о своих путешествиях в Интернете в режиме реального времени. Как бы вам не хотелось поделиться своим маршрутом путешествия с друзьями и подписчиками в Интернете, публикуя обновления в реальном времени сразу после заселения в отель или наслаждаясь едой в ресторане, всегда нужно помнить, что за вами могут соледить и преступники. Лучше делиться своими впечатлениями в социальных сетях с задержкой, когда вы уже покинете локацию.

6. Не работающий банкомат. Еще одно мошенничество, которое становится все более распространенным – это схема "Банкомат не работает". Когда турист попытается воспользоваться банкоматом, "услужливый" местный житель поблизости (который может даже выдавать себя за банковского служащего) тут же скажет ему, что банкомат в настоящее время не работает, но поблизости есть еще один. Во втором банкомате, скорее всего, будет установлен карточный скиммер – устройство, которое украдет номер и PIN-код вашей банковской карты. Если к вам подходит незнакомец и начинает предлагать непрошенные "советы" во время путешествия, это всегда должно быть тревожным сигналом.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Quotezone проанализировали, где в Европе туристы чаще всего становятся жертвами мошенников. В топ попали две главные достопримечательности французской столицы Парижа – Эйфелева башня и собор Парижской Богоматери.

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