Смесь соды, средства для мытья посуды и сахара набирает популярность: для чего она нужна

Оно отмывает жир и грязь, а готовится за пару минут.

Все больше людей обращаются к домашним способам уборки как к альтернативе части бытовой химии. Продукты, которые обычно есть на кухне, могут помочь в удалении повседневных загрязнений. Одно из наиболее часто рекомендуемых решений – сочетание средства для мытья посуды, пищевой соды и сахара.

Сочетание этих трех продуктов оправдывает себя прежде всего при удалении жирного налёта и засохшей грязи с различных поверхностей в доме. Средство для мытья посуды растворяет жир, пищевая сода помогает нейтрализовать неприятные запахи, а сахар действует как мягкий абразив, облегчая удаление загрязнений, пишет Gazeta.pl.

Такую смесь можно использовать для чистки кухонных столешниц, пространства под раковиной, кастрюль, сковородок, плитки, а также отдельных поверхностей в ванной.

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Домашнюю пасту вы приготовите за несколько минут

Для приготовления смеси нужны две столовые ложки средства для мытья посуды, одна столовая ложка пищевой соды и одна столовая ложка сахара. Все ингредиенты следует тщательно перемешать, пока не получится однородная паста.

Если смесь окажется слишком жидкой, стоит подсыпать немного пищевой соды. Если она будет слишком густой, можно добавить несколько капель воды. Готовую пасту наносят на загрязнённую поверхность с помощью мягкой губки или тряпочки.

Деликатные поверхности требуют осторожности - проведите простой тест

Хотя домашняя смесь может пригодиться во время повседневной уборки, не каждая поверхность отреагирует на неё одинаково. Особую осторожность следует соблюдать в случае непропитанного дерева, полированного мрамора и других деликатных материалов.

Перед применением средства лучше всего проверить его действие на небольшом, малозаметном участке поверхности. Такой простой тест позволяет оценить, не вызовет ли смесь нежелательных изменений.

У домашних чистящих средств много сторонников

Люди, использующие натуральные методы уборки, часто обогащают такую смесь несколькими каплями эфирного масла, которое оставляет приятный запах после уборки.

Популярной добавкой является также белый уксус, используемый для удаления более трудных загрязнений и дезинфекции поверхностей. Как и в случае с другими домашними чистящими средствами, перед его применением стоит проверить реакцию очищаемой поверхности на небольшом участке.

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