Как быстрее пройти контроль безопасности в аэропорту: назван простой способ избежать очередей

Все зависит от того, на какой стороне проходит контроль.

Туристы могут существенно сократить время, проводимое в очереди на контроль безопасности в аэропорту, благодаря малоизвестному способу. Такой совет для путешественников опубликовал аэропорт Манчестера, и он оказался очень полезным для семей в напряженный период летних каникул. Об этом пишет Express.

Там на своём сайте опубликовали "Полное руководство по аэропорту". В разделе "В аэропорту" этого руководства есть хитрость, которая может помочь путешественникам быстро пройти контроль безопасности, используя "психологию".

"Если есть возможность выбрать полосу для прохождения контроля безопасности, выбирайте левую. Большинство пассажиров - правши и подсознательно отдают предпочтение правой полосе, поэтому левая полоса обычно немного спокойнее", - подчеркнули в аэропорту.

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Также в аэропорту сообщают, что пассажиры могут за дополнительную плату воспользоваться услугой FastTrack для ускорения прохождения контроля.

"Всего за несколько фунтов вы можете приобрести билеты FastTrack, чтобы воспользоваться приоритетной полосой и избежать очередей перед контролем безопасности при вылете и паспортным контролем при прилете", - заверили в сообщении.

В то же время лондонский аэропорт Станстед также дал пассажирам рекомендации по прохождению контроля безопасности:

"Если есть возможность выбрать полосу прохождения контроля безопасности, выбирайте левую".

Такой совет может быть очень полезен в периоды повышенной загрузки, например, во время летних школьных каникул.

Конечно, не всегда можно контролировать, в какую очередь вас направят, однако пассажиры все равно могут ускорить процесс, избегая аксессуаров, которые сложно снять.

"Чтобы подготовить свою одежду к прохождению контроля безопасности, надевайте обувь, которую можно легко снять и надеть. Избегайте сложных ремней или застежек на одежде и чрезмерного количества украшений. Старайтесь не держать в карманах ненужные вещи", - добавили в аэропорту Лондон-Станстед.

Однако в аэропорту рекомендуют взять с собой такие вещи, как свитера, которые легко надевать и снимать при изменении температуры.

"Температура на борту самолетов может колебаться, поэтому рекомендуется надевать несколько съемных слоев одежды. Дополнительный свитер всегда можно использовать в качестве подушки, если больше ничего не понадобится", - отметили в аэропорту.

Другие советы туристам

Ранее стюардесса заявила, что пассажиры допускают одну ошибку после приземления. По её словам, такая ошибка может повысить риск серьёзных травм, несмотря на то, что кажется совершенно безобидной.

Также эксперты рассказали, как освободить много места даже в маленьком чемодане. Речь идет о методе складывания KonMari, который позволяет компактно разместить одежду, используя практически каждый сантиметр чемодана.

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