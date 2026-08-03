Только самые внимательные видят, куда переставить две спички: сложная головоломка

Только 1% людей могут найти правильный ответ за отведенное время.

УНИАН предлагает вам проверить свои способности в новой математической головоломке, которая поставила в тупик тысячи людей. Только самые умные и внимательные смогут решить эту задачу.

Это очень хорошая тренировка для ума, полезная каждому – и детям и взрослым. К тому же, она не требует особых дополнительных знаний – лишь элементарное знание математики. Поэтому вы можете подключить к решению всю свою семью.

На картинке ниже из спичек составлено простое уравнение 4 – 2 = 9. Очевидно, оно не имеет смысла и вам необходимо это исправить. Для этого требуется переместить две спички – ничего убирать и добавлять нельзя.

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К тому же, на выполнение этого задания у вас будет всего 5 секунд, что делает его просто сверхсложным.

Эта головоломка кажется простой, но это лишь на первый взгляд. Вам придется задействовать всю свою внимательность и сосредоточенность, чтобы справиться с этим вызовом.

На самом деле только 1% могут найти правильный ответ менее чем за 5 секунд. Входите ли вы в число этих гениев?

Мы искренне надеемся, что вы правильно решили задание, но если нет, то рекомендуем вам продолжать тренироваться, потому что только так вы станете настоящим экспертом.

А правильный ответ можете проверить ниже.

Вам нужно переместить две спички из цифры 4. Одну из них – к знаку "-", превратив его в "+". А другую вверх, превратив 4 в 7. Таким образом уравнение станет правильным: 7 + 2 = 9.

Проверьте свои силы и в других наших популярных головоломках со спичками. Например, попробуйте исправить уравнение 3 + 3 = 8, перетащив две спички.

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