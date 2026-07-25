Один трюк поможет забрать чемодан раньше других: сотрудник аэропорта раскрыл секрет

Для некоторых типов самолетов решающую роль играет размер вашего багажа.

Когда туристы прибывают в место отдыха, им может придется долго ждать, пока им выдадут чемодан. Однако один из сотрудников аэропорта уверяет, что нашел способ гарантировать, что ваши чемоданы появятся на ленте первыми. Об этом пишет Express.

Американский агент по обслуживанию самолетов и сотрудник выхода на посадку в аэропорту Томас Ло Скиуто объяснил, как багаж загружают в самолет, что дает подсказку относительно того, какой багаж выгружают первым в пункте назначения.

"Лучший вариант - быть одним из последних пассажиров, сдающих багаж. Это связано с тем, что багаж всегда загружают на багажные тележки от носа до хвоста самолета", - сказал он.

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Это означает, что если вы последние в очереди на регистрацию, то ваш багаж загрузят последним, однако, скорее всего, его выгрузят первым в пункте назначения.

"Конечно, это рискованная стратегия, поскольку поздняя регистрация может означать, что у вас не хватит времени на прохождение контроля безопасности, поэтому, вероятно, лучше избегать её в часы пик", - предупредили в публикации.

Однако для некоторых типов самолетов решающую роль играет размер вашего багажа. В частности, некоторые авиакомпании, такие как Delta, выполняющие рейсы из Терминала 3 аэропорта Лондон-Хитроу, сортируют зарегистрированный багаж по размеру, чтобы сбалансировать нагрузку.

"Это означает, что на больших самолетах багаж сортируют в "контейнеры" - фактически большие ящики, в которые помещаются несколько чемоданов, а значит, место, где окажется ваш чемодан, зависит от веса контейнера и баланса самолета, поэтому вы никак не можете повлиять на то, сколько времени понадобится, чтобы она вернулась к вам", - подчеркнули в материале.

Также эксперты советуют попросить на стойке регистрации в аэропорту наклейку "хрупкое". Некоторые опытные путешественники говорят, что наземный персонал аэропорта загружает хрупкие вещи последними, чтобы избежать их повреждения под весом более тяжёлых чемоданов, поэтому эти вещи могут выгружаться первыми.

"Если вы часто летаете, у вас также может быть право на дополнительные преимущества, такие как приоритетная обработка вашего багажа, хотя обычно для получения этого преимущества нужно принадлежать к самым высоким уровням программы лояльности. Но самый быстрый способ пройти процедуру прибытия в пункте назначения - это просто выбрать только ручную кладь, поскольку это означает, что вы сможете вообще обойти ожидание у багажной ленты и сразу же направиться к стоянке такси", - добавляет Express.

Другие советы экспертов

Ранее были названы страны, где официант обидится на денежное вознаграждение. В частности, в Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, Дании, Швеции и Финляндии чаевые не ожидаются из-за относительно высокого уровня оплаты труда.

Также эксперты рассказали, как быстрее пройти контроль безопасности в аэропорту. По словам специалистов, если есть возможность выбрать полосу для прохождения контроля безопасности, выбирайте левую.

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