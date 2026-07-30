Лучшие новые сериалы августа 2026: 'Фонари', 'Осколки' и 'Тэд Лассо'

УНИАН рассказывает о 8 самых интересных сериалах последнего месяца лета 2026 года.

Среди главных сериальных новинок августа 2026 года – супергеройский детектив "Фонари" по комиксам DC и молодежный триллер от Райана Мерфи "Осколки".

Кроме того, киноманов ждут продолжения ряда хитов предыдущих лет, в том числе спортивной комедии "Тед Лассо", шпионского триллера "Спецназ: Львица", боевика "Ричер" и экранизации "Сто лет одиночества".

О всех 8 самых интересных сериалах августа 2026 года читайте в обзоре УНИАН.

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Спецназ: Львица

Lioness (США, Paramount+, шпионский триллер, 3 сезон, премьера – 2 августа)

В центре сюжета сериала – оперативница Джо, которая командует элитным спецотрядом сил быстрого реагирования "Львица", созданным на основе группы женщин-агентов. В новом сезоне ее ждут испытания в виде тайных агентских сетей, иностранных оперативников и личных проблем, которые заставят ее балансировать на грани между долгом и семьей.

Главную роль в сериале исполняет лауреат премии "Оскар" Зои Салдана ("Эмилия Перес", франшизы "Аватар", "Звездный путь", "Стражи Галактики").

Также в проекте задействованы Морган Фриман ("Семь", "Побег из Шоушенка", франшизы "Темный рыцарь", "Иллюзия обмана"), Николь Кидман ("С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Догвиль", "Хорошая плохая девочка", сериалы "Большая маленькая ложь", "Идеальная пара", "Скарпетта") и Майкл Келли ("Человек из стали", "Эверест", сериалы "Карточный домик", "Джек Райан", "Пингвин").

Создателем проекта является американский актер и режиссер Тейлор Шеридан (режиссер "Ветреной реки", сценарист "Сикарио", создатель сериалов "Йеллоустоун", "Мэр Кингстауна", актер из "Сынов анархии").

Третий сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Тед Лассо

Ted Lasso (США, Apple TV+, спортивная комедия, 4 сезон, премьера–5 августа)

В новом сезоне харизматичного тренера Теда Лассо из США ждет новый радикальный поворот в карьере, полный болезненных испытаний и забавных ситуаций: теперь он будет тренировать женскую футбольную команду "Ричмонд" в далекой Великобритании.

Создателем и исполнителем главной роли в сериале является американский комик Джейсон Судейкис ("Несносные боссы", "Мы – Миллеры").

Также к своим ролям вернулись Ханна Уоддингем (Ребекка Уэлтон), Джуно Темпл (Кили Джонс), Бретт Голдштейн (Рой Кент), Брендан Хант (тренер Борода) и Джереми Свифт (Лесли Хиггинс).

Среди новых имен в актерском составе – Таня Рейнольдс (сериал "Половое воспитание"), Джуд Мек ("Снова в деле"), Фэй Марсей (сериалы "Игра престолов", "Андор"), Эшлинг Шарки ("Мир юрского периода: Доминион"), Эбби Герн ("Энола Холмс 2", сериал "Острые козырьки") и Грант Фили ("Пять ночей у Фредди", сериал "Оби-Ван Кеноби").

Четвертый сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Сто лет одиночества

One Hundred Years of Solitude (Колумбия, Netflix, магический реализм, 2 сезон, премьера– 5 августа)

Наконец-то киноманы смогут посмотреть вторую часть экранизации культового романа нобелевского лауреата, колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса 1967 года.

В центре сюжета – семь поколений семьи Буэндиа, которые в вечном городе Макондо познают любовь, забвение и неизбежность своего прошлого и судьбы.

Главную роль в сериале исполнил колумбийский актер Клаудио Катаньо.

Первые семь эпизодов второй части сериала выйдут одновременно 5 августа, а восьмой эпизод под названием "Грандиозный финал" станет доступен 26 августа.

Осколки

The Shards (США, FX, триллер/драма о взрослении, 1 сезон, премьера–5 августа)

Новый проект от создателя "Американской истории ужасов" Райана Мерфи написан им совместно с писателем Бретом Истоном Эллисом и частично основан на личной истории последнего.

События сериала разворачиваются в Лос-Анджелесе 1981 года, а в центре сюжета – 17-летний Эллис, который учится в выпускном классе элитной подготовительной школы Бакли. Мир персонажа переворачивает с ног на голову появление таинственного нового ученика, Роберта Меллори, чье тревожное присутствие совпадает с деятельностью серийного убийцы, известного как Траулер.

Главного героя в сериале сыграл американский актер Игби Ригни, наиболее известный по хоррор-сериалам Майка Фленагана "Полуночная месса" и "Падение дома Ашеров".

Также в проекте задействованы Гомер Гир (сериал "Эйфория"), Кайя Гербер (сериал "Американская история ужасов: Двойной сеанс"), Уэсли Бентли ("Призрачный гонщик", "Интерстеллар", "Голодные игры", сериалы "Американская история ужасов", "Йеллоустоун"), Эван Рэйчел Вуд (сериалы "Настоящая кровь", "Мир Дикого Запада") и другие.

Первый сезон сериала будет состоять из семи эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Ричер

Reacher (США, Amazon, шпионский экшн, 4 сезон, премьера – 12 августа)

В центре сюжета этого сериала, являющегося экранизацией популярной одноименной серии романов британского писателя Ли Чайлда, – бывший майор армейской военной полиции Джек Ричер, который борется с коррупцией в высших эшелонах власти.

В основе четвертого сезона лежит 13-й роман серии под названием Gone Tomorrow, в котором Ричер становится свидетелем самоубийства женщины в нью-йоркском метро, которая оказалась сотрудницей Пентагона, вовлеченной в смертельный заговор с участием коррумпированного политика и террористов "Аль-Каиды".

К главной роли вернулся Алан Ричсон, известный по сериалам "Тайны Смолвиля" и "Титаны". Также вскоре актера можно будет увидеть в фильмах "Перевозчик" и "Мотор-Сити".

Четвертый сезон "Ричера" будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

Фонари

Lanterns (США, HBO Max, супергеройский детектив, 1 сезон, премьера – 16 августа)

Новый сериал из обновленной вселенной DC от Джеймса Ганна рассказывает о межгалактических миротворцах – Зеленых Фонарях, носящих кольца, наделяющие их сверхъестественными силами. Опытный Зеленый Фонарь Хэл Джордан в компании нового рекрута Джона Стюарта расследует убийство в Небраске, что приводит их к раскрытию ужасающих тайн.

Главные роли в сериале исполнили Кайл Чендлер ("Волк с Уолл-стрит", "Первый человек", "Годзилла против Конга", "Срыв") и Аарон Пьер ("Время", "Ребел Ридж", "Муфаса: Король Лев", сериал "Утреннее шоу").

Кроме того, роль Фонаря Гая Гарднера вновь исполнил Нейтан Филлион, который уже играл этого персонажа в прошлогоднем "Супермене".

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Внешние отмели

Outer Banks (США, Netflix, приключенческий триллер, 5 сезон, премьера – 20 августа)

В этом году подойдет к логическому завершению популярный подростковый приключенческий сериал "Внешние отмели", рассказывающий о компании молодых друзей, которые, получив секретную карту, отправляются на поиски легендарного сокровища, спрятанного на живописном острове.

Главные роли в сериале исполняют Чейз Стоукс, Мэдлин Клайн, Мэдисон Бэйли, Джонатан Дэвисс, Руди Панкоу и другие. Все они прославились именно благодаря этому сериалу.

Финальный сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, все они выйдут одновременно.

Темная материя

Dark Matter (США, Apple TV+, научная фантастика/триллер, 2 сезон, премьера–28 августа)

В центре сюжета сериала – физик из Чикаго Джейсон Дессен, который попадает в альтернативную версию своей жизни. Он вынужден бороться, чтобы вернуться в свою Вселенную и помешать альтернативной версии самого себя навредить его семье.

Главные роли в проекте исполнили Джоэл Эджертон ("Король Артур", "Великий Гэтсби", "Легенда о Зеленом рыцаре", франшиза "Звездные войны") и Дженнифер Коннелли ("Реквием по мечте", "Игры разума", "Халк", "Топ Ган: Меверик", сериал "Сквозь снег").

Второй сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

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