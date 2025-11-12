Теперь пассажиры Ryanair могут пользоваться только цифровыми посадочными талонами.

Ирландский лоукостер Ryanair с 12 ноября 2025 года полностью отказался от бумажных билетов. Это значит, что тепер пассажиры авиакомпании могут сесть на борт самолета только с помощью цифровых посадочных талонов.

Почему Ryanair отменяет бумажные билеты

"Переход к полностью цифровой модели означает более быстрый, интеллектуальный и экологичный опыт для пассажиров, а также более простой доступ к ряду инновационных функций в приложении, включая функцию "Заказать место", информацию о рейсе в режиме реального времени и прямые обновления в периоды перебоев в работе", – прокомментировала запуск инициативы директор по маркетингу Ryanair Дара Брэди.

Ранее глава Ryanair Майкл О'Лири также заявлял, что таким образом авиакомпания рассчитывает максимально сократить время прохождения проверок в аэропорту.

Как это работает

Со 12 ноября пассажиры Ryanair больше не смогут загружать и распечатывать бумажные посадочные талоны. Вместо этого они должны использовать цифровой посадочный талон, созданный в приложении "myRyanair" во время регистрации на рейс, говорится на сайте авиакомпании.

При этом в пресс-службе отмечают, что такой метод регистрации уже опробовали почти 80% пассажиров Ryanair.

Кроме того, приложение "myRyanair" предоставляет пассажирам более удобный доступ к ряду других функций:

предварительный заказ еды и напитков к месту пассажира и обслуживание в первую очередь;

информация о рейсе в режиме реального времени – от номера гейта до задержек;

мгновенные уведомления из операционного центра Ryanair в случае перебоев в работе;

альтернативные варианты перелета в режиме реального времени в период перебоев в работе.

Отказ Ryanair от бумажных билетов

О планах крупнейшего бюджетногоо перевозчика Европы полностью отказаться от бумажных билетов стало известно год назад. Изначально нововведение планировали ввести з мая 2025 года, но в итоге перенесли на ноябрь.

Стоит отметить, что пассажиры Ryanair восприняли идею по-разному. Часть людей поддержали инициативу, отметив, что это более экологично и проще, тогда как другие заявили, что таким образом авиакомпания ограничивает их права, особенно это касается пассажиров старшего возраста, которые не очень "дружат" с современными технологиями. Некоторые их противников идеи даже призывали бойкотировать авиакомпанию.

