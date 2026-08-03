Три проблемы с детства, заставляющие взрослого постоянно доказывать свою ценность

Специалисты объяснили, как эмоциональная недоступность родителей, условная любовь и чрезмерная ответственность в детские годы могут влиять на самооценку и отношения во взрослой жизни.

Опыт детства может существенно влиять на жизнь человека даже во взрослом возрасте. Психологи отмечают, что недостаток родительской любви и эмоциональной поддержки часто приводит к низкой самооценке, постоянному стремлению к одобрению и трудностям в построении близких отношений, пишет Femcafe.

Как объясняют специалисты, детство – это период, когда закладываются основы личности. Если ребенок чувствует безусловную любовь и поддержку, он вырастает с чувством собственной ценности. Зато условная любовь, когда похвалу и заботу нужно "заслужить" хорошим поведением или успехами, может сформировать убеждение, что человек достоин любви только благодаря своим достижениям.

В частности, исследование Университета Бен-Гуриона показывает, что условная родительская забота связана с повышенным внутренним давлением, перфекционизмом и ухудшением психологического благополучия во взрослом возрасте.

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Психологи предлагают обратить внимание на три вопроса, которые могут помочь понять, хватало ли человеку эмоциональной поддержки в детстве.

Были ли ваши родители эмоционально недоступными?

Эмоциональное присутствие означает не только физическое нахождение рядом, но и готовность выслушать, поддержать и проявить интерес к чувствам ребенка. Если родители были отстраненными или реагировали только на проблемное поведение, это могло оставить ощущение одиночества. Во взрослом возрасте такие люди нередко нуждаются в постоянном одобрении, но в то же время боятся настоящей эмоциональной близости.

Чувствовали ли вы, что любовь нужно заслужить?

Если любовь и похвала зависели только от хороших оценок, послушания или других достижений, это могло негативно сказаться на самооценке. Во взрослой жизни такой опыт часто проявляется в виде перфекционизма, страха ошибок и постоянного сомнения в собственной ценности.

Приходилось ли вам слишком рано становиться взрослым?

Психологи называют это явление "парентификацией" – ситуацией, когда ребенок берет на себя ответственность за эмоциональное состояние родителей или уход за младшими братьями и сестрами. Из-за этого он теряет возможность прожить полноценное детство. В будущем такие люди часто пренебрегают собственными потребностями, чрезмерно заботятся о других и рискуют эмоциональным истощением.

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