Среди главных "грехов" иностранцев в испанских ресторанах – недооценка размера порции и заказ блюд в неправильном регионе.

Испания – одна из самых популярных стран мира, однако довольно часто туристы попадают там в неловкие ситуации из-за банального незнания местных правил. Или же заказывают в испанских ресторанах блюда и напитки, которые на самом деле не являются исконно испанскими.

Испанские шеф-повара Хуан Баутиста Агреда и Алехандро Нуньес, которые сейчас работают в Англии, в комментарии Daily Mail рассказали, какие гастрономические ошибки приезжие чаще всего допускают в Испании и дали несколько советов, как лучше изучить местную кухню.

1. Недооценка размеров порций. "Туристы часто приезжают голодными и заказывают слишком много, не понимая, что порции в Испании обычно очень щедрые", – объясняет Агреда.

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Вместе с тем он уверяет, что в испанских ресторанах абсолютно нормальным является заказ одного блюда на одного или нескольких человек.

2. Паэлья на ужин. "Для испанцев паэлья – это строго обеденное блюдо, обычно по воскресеньям и чаще всего в большой компании семьи и друзей", – говорит Нуньес.

При этом шеф-повар отмечает, что, разумеется, заказ паэльи на ужин в ресторане не будет считаться преступлением, но это точно не испанская традиция.

3. Заблуждение, что некоторые популярные блюда "аутентичны". Многие популярные в Испании блюда, такие как стейк-тартар или бикини-сэндвич, изначально неявляются испанскими блюдами, поясняет Агреда.

4. Заказ блюд в неправильном регионе. Как отмечает Нуньес, многие туристы знают в первую очередь о таких испанских блюдах, таких как тапас или паэлья. При езжая в любой регион страны они сразу же спешат заказать именно их, совершенно не обращая внимание на особенности региональной кухни.

"Однако стоит знать, что некоторые блюда лучше всего есть в тех регионах, где они изначально были созданы. Например, вы должны попробовать паэлью в Валенсии, пинчос в Стране Басков или пататас бравас в Мадриде", – советует он.

Как найти настоящий испанский ресторан в Испании

Также Агреда и Нуньес дали несколько советов, как выбрать по-настоящему аутентичный ресторан в Испании. Среди основных признаков –специализированное меню, хорошие рекомендации, скромность и популярность срежи местных.

"Настоящие испанские рестораны часто фокусируются на местных блюдах или известны тем, что готовят особые блюда. Короткое меню – хороший показатель качества", – поясняет Агреда.

При этом Нуньес добавляет, что в местных ресторанах стоит обращать внимание на "Меню дня", которое принято предлагать в аутентичных ресторанах по фиксированной цене, что "может быть отличным соотношением цены и качества".

Также оба они советуют прислушиваться к советам по поводу тех или иных заведений.

"Технологии облегчают поиск надежных отзывов. Такие платформы, как Google Maps, Tripadvisor или даже местные рекомендации, могут направить вас в лучшие места", – говорит Агреда.

Всвою очередь Нуньес советует обращать внимание на заведения, где основными клиентами являются местные жители.

"Ищите рестораны, заполненные местными жителями, а не туристами. Присутствие местных жителей часто свидетельствует о хорошем качестве и аутентичности", – поясняет он.

Также, по словам шеф-поваров, в настоящих испанских ресторанах обычно царит скромная, но гостеприимная атмосфера.

"Многие аутентичные рестораны не полагаются на яркие витрины. Вместо этого они позволяют своей еде и обслуживанию говорить самим за себя", – говорит Агреда.

Как сообщал УНИАН, ранее итальянские шеф-повара рассказали, что туристам никогда не стоит заказывать в местных ресторанах.

Также они дали несколько полезных советов, как выбрать идеальный ресторан в Италии.

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