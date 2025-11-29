Правило об ограничении на провоз жидкости на самом деле шире, чем вам кажется.

В Европе действуют строгие ограничения на провоз жидкости в ручном багаже в самолете. И хотя некоторые аэропорты начали ослаблять это правило, оно до сих пор действует в большинстве мест. И на самом деле это касается далеко не только бутылок с напитками, пишет Express.

Уже два десятилетия в аэропортах Европы действует ограничение: не более 100 мл литров жидкости на одного человека в его багаже. И это не об объеме одной бутылки, а о совокупном объеме всех жидкостей в вашем чемодане. И проблема в том, что в этот 100-миллилитровый лимит входят не только напитки, но и другие вещества, которые на первый взгляд жидкостью не являются.

Специалисты составили список самых неожиданных предметов, которые нельзя или нежелательно проносить на самолет во время путешествий в Европе:

Видео дня

мягкий сыр входит в лимит в 100 мл жидкости, которую можно взять в самолет;

джемы, соусы и все остальное, что имеет похожую консистенцию;

консервированные продукты в жидком маринаде - привезти из Греции баночку оливок не получится;

масла для лица, увлажняющие кремы, гели для рук и другая подобная косметика;

протеиновый порошок - это не входит в лимит жидкости, но сканеры в аэропортах плохо реагируют на все порошки, поэтому получите себе проблемы, если попытаетесь взять их собой в самолет.

Другие советы туристам

Как писал УНИАН, чтобы уложить максимум вещей в рюкзак или сумку, их не нужно сворачивать в рулончики. Есть альтернативная техника, как сложить одежду так, чтобы она занимала как можно меньше места в чемодане - значительно меньше, чем при классическом скручивании.

Также мы приводили советы опытной путешественницы, адресованные тем, кто впервые отправляется в путешествие на круизном лайнере.

Вас также могут заинтересовать новости: