Туристов призвали не класть в ручную кладь привычный предмет личной гигиены – будут проблемы

Оказывается, не все типы бритв можна брать в ручной клади на борт самолета.

Многие туристы предпочитают путешествовать с ручной кладью – кто-то делает это ради экономии, а кто-то просто не хочет сковывать себя объемным багажом.

Впрочем, пытаясь все необходимое в один рюкзак или небольшой чемодан, который можно взять в салон самолета, путешественники нередко кладут туда запрещенные для перевоза в ручной клади предметы. В результате пассажиров задерживают на контроле на безопасность, и они рискуют опоздать на свой рейс, при этом создавая дополнительные очереди в аэропорту.

Так, крупнейший британский авиаперевозчик British Airways призвал пассажиров не класть в ручную кладь такой привычный предмет личной гигиены, как бритва, сообщает Express.

Видео дня

"Любой предмет с острым концом или режущей кромкой, способный причинить серьезные травмы, должен быть надежно упакован в ваш зарегистрированный багаж в багажном отделении. Эти предметы не допускаются в салон самолета ни при себе, ни в ручной клади", – говорится на сайте авиакомпании.

Какие бритвы все же можно брать в ручную кладь

Согласно с информацией на сайте Flightright, под запретпопадают так называемые опасные бритвы с открытым лезвием, а также сменные лезвия к ним, поскольку они попадают под категорию режущих предметов, способных нанести вред людям и самолету.

Тем временем, электрические бритвы и безопасные одноразовые станки можно брать с собой в ручную кладь, поскольку их лезвия надежно защищены.

Что еще не стоит брать в ручную кладь

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты предупредити туристов, что далеко не все продукты питания можно проносить на борт самолета в ручной клади.

В частности, под запрет попадают банки с джемом, хумусом, сиропами, медом, йогурты, супы, соусы и даже рыбные консервы, если их объем превышает 100 мл. Кроме того, ограничения действуют на некоторые виды сыров.

Кроме того, есть ограничения на провоз зажигалок и пауэрбанков, а також некоторых "праздничных" предметов. А вот колющие и режущие предметы, в том числе маникюрные ножницы, брать в ручную кладь категорически запрещено в любом случае.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.