Аэропорт Кракова первым в Польше разрешил пассажирам проносить с собой больше жидкости.

Международный аэропорт Краков-Балице имени Иоанна Павла II, который пользуется большой популярностью среди украинцев, смягчил правила провоза жидкостей в ручной клади.

Как сообщили на странице аэропорта в Facebook, он первым в Польше принял решение разрешить пассажирам проносить с собой больше жидкости – в емкостях до двух литров вместо ранее разрешенного одного литра суммарно.

Нововедение вступило в силу с 3 сентября 2025 года.

"Мы – первый аэропорт в Польше, отменивший лимит на провоз жидкостей в ручной клади! С сегодняшнего дня вы можете провозить жидкости в емкостях объемом до 2 литров, также не вынимая из багажа электронику и косметику", – сообщили представители аэропорта.

По их словам, достичь этого второму по величине аэропорту Польши удалось благодаря 10 современным компьютерным томографам, установленным в пунктах досмотра. Новые компьютерные томографы создают 3D-изображение багажа и позволяют осматривать его в цифровом формате.

"Мы подсчитали, что время, необходимое для досмотра одного человека, сократилось почти на 30%. Благодаря этому решению, даже в дни, когда мы бьем рекорды пассажиропотока, а иногда наш аэропорт обслуживает до 48 тысяч пассажиров за один день, ожидание досмотра для большинства из них не превышает 10 минут", – заявил председатель правления аэропорта Кракова Лукаш Струтыньски.

Снятие ограничений на провоз жидкостей в ручной клади в Европе

Как ранее сообщал УНИАН, Европейский союз планирует в обозримом будещем ослабить жесткие ограничения по провозу жидкости в ручной клади в самолетах.

Однако некоторые аэропорты в разных странах Европы уже постепенно смягчают эти требования. Для этого они устанавливают современные сканеры в зонах проверки на безопасность. В частности, работу в этом направление уже активно ведет Испания.

Ограничения на провоз жидкостей в ручной клади в Европе ввели в 2006 году после попытки теракта на рейсах из Великобритании в США и Канаду. Тогда террористы планировали использовать жидкие взрывчатые вещества, замаскированные под напитки, чтобы взорвать несколько авиалайнеров, однако их плану помешала полиция.

