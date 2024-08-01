Четверо из пяти путешественников с радостью начинают тратить деньги в аэропорту сразу после прохождения контроля безопасности.

Даже несмотря на то, что большая часть товаров в duty free в аэропортах – это грабеж, многие пассажиры принимаются тратить свой отпускной бюджет именно там.

Так, четверто из пяти (или 80%) отдыхающих из Великобритании не могут дождаться, чтобы начать тратить свои отпускные деньги сразу после прохождения контроля безопасности, пишет The Independent со ссылкой на данные свежего исследования Tesco Bank.

При этом пятая часть пассажиров (или 20%) признались, что тратят в аэропорту перед вылетом в среднем 50 фунтов стерлингов (около 64 долларов США). Аналогичная доля людей (или 21%) говорит, что сразу после отъезда из дома в отпуск наограниченную сумму.

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А поскольку почти половина (или 45%) отдыхающих считают, что идеальное время для прибытия в аэропорт – за три-четыре часа до вылета, это оставляет им достаточно времени для растрат своего отпускново бюджета после прохождения контроля безопасности.

В то же время четверть опрошенных (или 24%) заявили, что обязательно совершают покупки в магазинах беспошлинной торговли перед вылетом.

Один из 11 (или 9%) опрошенных заявили, что путешествуют только с ручной кладью, а потому покупают многие необходимые для путешествия вещи в магазинах duty free, не беспокоясь о том, как пронести их через службу безопасности или уместить в небольшую сумку.

При этом пятая часть (или 20%) пассажиров заявили, что наоборот стараются воздержаться от трат или покупок в аэропорту или на вокзале, чтобы сохранить бюджет на отпуск, а 30% стараются полностью избегать магазинов беспошлинной торговли.

В то же время более трети (или 36%) туристов всегда выбирают кофе или чай, треть (или 32%) покупают бутылку воды, а почти пятая часть (или 19%) приобретают журнал или книгу.

Почти трое из 10 (или 28%) в ожидании посадки запасаются едой на вынос или закусками, а пятая часть (или 22%) стараются заложить достаточно времени для приема пищи перед отъездом.

Только 3% опрошенных заявили, что склонны покупать валюту после прохождения контроля безопасности. Остальные же воздерживаются от этого, поскольку обменные курсы на вокзалах или в аэропортах чаще всего бывают невыгодными.

"У большинства людей отпускное настроение включается сразу же, как только они выходят за дверь. Очень легко поддаться соблазну тратить деньги, находясь вдали от дома и используя другую валюту", – пояснил глава отдела финансовых услуг в Tesco Bank Иэн Доначи.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов предостерегли от распространенной ошибки при бронировании отелей, которая может стоить им немалых денег.

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