На первый взгляд невинные предметы могут привести к серьезным проблемами при прохождении проверки на безопасность.

Период рождественских и новогодних праздников традиционно самый "горячий" в аэропортах по всему миру, поскольку, воспользовавшись дополнительными выходными, многие люди спешат навестить своих близких или же отправиться в отпуск.

При этом большинство пассажиров везут с собой подарки для друзей или родственников или другие атрибуты праздников, и именно из-за этого у них могут быть проблемы при прохождении проверки на безопасность в аэропорту, пишет Daily Express.

Опытный путешественник Берк Байрактар, генеральный директор Esimatic, отметил, что не каждый праздничный предмет разрешен к провозу в аэропорту. И в первую очередь под раздачу попадают красиво упакованные подарки – агентам по безопасности может потребоваться развернуть их во время инспекций, если содержимое нельзя четко идентифицировано через сканер.

Видео дня

"Уберегите себя от неприятностей – вместо этого возьмите отдельно праздничные подарочные пакеты. Их легко повторно использовать, и они не будут испорчены проверками на безопасность. В качестве альтернативы упакуйте оберточную бумагу и заверните ваши подарки, как только вы приедете", – советует эксперт.

Также, по его словам, не лучшей идеей будет взять с собой в багаж праздничные хлопушки или бенгальские огни, поскольку они чаще всего содержат взрывные компоненты и строго запрещены на большинстве рейсов.

Точно так же, украшения вроде снежных шаров могут вызвать проблемы при проверки ручной клади, поскольку они могут превышать лимиты по провозу жидкости.

Если вы все еще хотите взять на борт немного рождественского настроения, Берк советует обратить внимание на электронные или бумажные праздничные украшения: "Подумайте о том, что будет мало весить, и что будет легко упаковать".

Кроме того, эксперт предостерегает туристов от перевозки игрушечного оружия, напримере, мечей или пистолетов, в качестве подарков для детей, поскольку у службы безопасности аэропорта могут возникнуть к ним вопросы.

Как сообщал УНИАН, ранее частый авиапутешественник Гилберт Отт рассказал, как быстрее проходить проверку на безопасность в аэропорту, не доплачивая за это.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.