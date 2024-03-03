Пассажиры могут брать на борт самолета только одну зажигалку – и ту с определенными условиями.

Для курильщиков авиаперелет всегда явдяется настоящим кошмаром, поскольку доставать сигаретку нельзя ни во время полета, ни в большинстве помещений аэропорта. Кроме того, как правило, действуют определенные ограничения на провоз предметов, связанных с курением.

Едва ли не больше всего курящих пассажиров волнует вопрос, можно ли проносить зажигалку на борт самолета в кармане, ручной клади и багаже, поскольку в отношении легковоспламеняющихся предметов в гражданской авиации действуют особо строгие требования. Ответ на этот вопрос можно найти в правилах безопасности большинства аэропортов мира и он, как правило, одинаковый для всех.

Так, согласно правилам провоза багажа, утвержденным правительством Великобритании, каждому пассажиру разрешается взять на борт только одну зажигалку. Ее следует положить в закрывающийся пластиковый пакет (например, для жидкостей), который необходимо держать при себе на видном месте на протяжении всего полета.

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При этом после прохождения проверки на безопасность зажигалку нельзя прятать в ручную кладь. Также зажигалку нельзя провозить в зарегистрированном багаже, который здается на стойке регистрации и отправляется в багажное отделение.

Кроме того, на борт самолета запрещено проносить заправки для зажигалок и любые другие жидкости, связанные с курением. Спички также запрещены для провоза в самолете.

А вот сигареты и табак на борт самолета можно брать свободно, разумеется, в объемах, разрешенных таможенными правилами той или иной страны.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов предупредили, что далеко не все продукты питания можно проносить в ручной клади через сканеры безопасности в аэропорту.

При этом к части популярных перекусов сотрудники службы безопасности относятся как к жидкостями, потому и провозить их нужно соответствующим образом.

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