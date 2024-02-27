Далеко не все продукты питания можно проносить в ручной клади через сканеры безопасности в аэропорту.

Зачастую цены на еду и напитки в аэропортах серьезно завышены, поэтому многие туристы стараются взять с собой перекус из дома. Кроме того, некоторые путешественники везут из поездки "вкусные сувениры".

Однако не все из них знают, что на самом деле далеко не все продукты питания можно проносить в ручной клади через сканеры безопасности в аэропорту, а потому во время проверки попадают в неприятные инциденты – задерживаюися на контроле и лишаются своих продуктов питания.

Издание The Sun объяснило, какие продукты питания можно брать с собой в ручную кладь, а какие лучше оставить дома.

Видео дня

Так, печенье, сэндвичи, фрукты, овощи и другие твердые продукты питания можно смело провозить через службу безопасности в большинстве аэропортов, если таможенные правила конкретной страны не запрещают этого.

Однако есть ряд продуктов, к которым сотрудники безопасности аэропорта относятся как к жидкостям. Например, это банки с джемом, хумусом, сиропами, медом и гуакамоле, а также йогурты, супы и соусы – все они должны быть в контейнерах, помещенных в один прозрачный закрывающийся пластиковый пакет емкостью не более литра с размерами примерно 20х20 см, и их сумарный объем не должен превышать 100 мл (если другого не предусмотрено правилами конкретного аэропорта).

Банки с оливками и корнишонами, а также консервированный тунец в жестянках также запрещены, поскольку их объем зачастую превышает 100 мл и они содержат жидкость.

В то же время, сладкие угощения, такие как карамель или шоколадные конфеты с жидкой начинкой, провозить можно, но они также должны помещаться в закрывающийся пластиковый пакет для жидкостей вместе со всеми другими жидкостями.

Зато в ручную кладь можно смело класть твердый сыр, а вот мягкий сыр следует сдать в багаж.

К слову, если сделать дома бутерброд, намазав масло, хумус или джем на хлеб, то служба безопасности аэропорта позволит его пронести.

При этом этом пассажирам советуют перед прохождением через службу безопасности в аэропорту доставать еду из сумки и класть ее на видное место, поскольку на контроле их скорее всего попросят достать еду из сумки, а это может привести к задержкам.

Также стоит проверить, не запрещают ли власти страны вылета/прилета провоз каких-либо продуктов по разным причинам. Например, в США и Австралии бывали случаи, что у пассажиров забирали сэндвичи с ветчиной, потому что они не соответствовали таможенному законодательству – считались потенциально опасными для местного животноводчества.

При этом при провозе жидкостей через службу безопасности аэропорта действует ряд исключений, например, на основе медицинских показаний.

Также пассажиры, путешествующие с детьми до 2 лет, могут взять в ручную кладь детское молоко, стерилизованную воду и другое детское питание в форме жидкости, геля или пасты – в объемах, необходимых на всю дорогу.

Как сообщал УНИАН, ранее опытная стюардесса рассказала, что большая часть товаров в магазинах duty free в аэропортах – это грабеж. Выгодными для покупки являются лишь некоторые товары.

В то же время, ее коллега предупредила пассажиров, что далеко не вся еда подходит для того, чтобы брать ее из дома в самолет. "Домашняя" еда может быть не только опасна для самого пассажира, но и способна испортить полет другим путешественникам в самолете.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.