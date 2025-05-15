В первую очередь путешественница советует составлять список необходимых вещей, перед тем как начинать собирать чемодан.

Многие туристы стараются взять с собой в путешествие как можно меньше вещь – кто-то из соображений экономии, а кто-то опасаясь потери багажа в аэропорту. Но порой уместить все необходимое в один предмет ручной клади оказывается практически невыполнимой задачей, особенно если речь идет о длительном путешествии.

Бывалая американская путешественница Марго Бигг в своем блоге на Lonely Planet рассказала о восьми способах взять поменьше вещей в дальнюю поездку.

"Я без проблем отправляюсь в смехотворно длительные поездки, не имея на борту ничего, кроме ручной клади. Это вызвано ненавистью к долгому ожиданию в пункте выдачи багажа и сильной паранойей по поводу того, что авиакомпании потеряют мой драгоценный багаж. Это не столько суперспособность, сколько наука, отточенная десятилетиями многонедельных и, иногда, многомесячных поездок, с маленькой сумкой. Вот как я это делаю", – заинтриговала Марго.

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1. Составьте список, а затем сократите его. "Прежде чем я даже подумаю открыть чемодан, я составляю список всего, что хочу взять с собой, исходя из того, чем я планирую заняться и какая одежда мне для этого понадобится. Видя все на бумаге, я получаю визуальное представление о том, сколько вещей я буду брать с собой, и хотя я уже несколько десятилетий путешествую налегке, вещей все равно всегда оказывается больше, чем мне нужно. Затем я просматриваю список и начинаю вычеркивать пункты. Платье, которое я надену только один раз? Оно того не стоит", – советует путешественница.

2. Минимизируйте количество туалетных принадлежностей. Марго напоминает, что большинство отелей предоставляют мыло, гель для душа и шампунь, и их будет вполне достаточно, если туристы не нужны какие-то специальные средства для волос или кожи.

3. Выбирайте универсальную обувь и одежду, которые вы можете комбинировать и сочетать. "Чем более комбинируема и сочетаема ваша одежда, тем легче вы можете упаковать ее. Каждая рубашка и каждая пара брюк или юбок, которые вы берете с собой, должны сочетаться друг с другом. Это может означать, что вам придется носить больше черного или других нейтральных цветов, чем вы привыкли, но наличие большего количества комбинаций одежды означает, что вы не будете чувствовать, что носите одно и то же каждый день", – отмечает опытная туристка, добавляя, что еще важнее – подобрать универсальную обувь.

"Я стараюсь ограничиться двумя парами обуви, которые обычно сводятся к паре удобных кроссовок (которые я ношу в самолете) и паре сандалий (если я собираюсь куда-то в теплое место). Пара сдержанных, простых черных кроссовок, которые вы можете надеть в спортзал, но в которых можно пойти в ресторан, никогда не будет плохой идеей", – советует она.

4. Оптимизируйте свою технику и зарядные устройства. Марго уверяет, что для большинства людей мобильного телефона и наушников будет достаточно для поездки, особенно если они не планируют работать во время путешествия. Также полезно, если все гаджеты, которые турист берет с собой, используют тот же тип зарядного кабеля.

5. Инвестируйте в компактную упаковку. "Упаковочные кубы значительно облегчают организацию и позволяют хранить одежду плотно упакованной (хотя, в крайнем случае, большие пакеты для заморозки тоже подойдут). Лично я сворачиваю свою одежду, и хотя некоторые утверждают, что сложенная одежда занимает столько же места, те из нас, кто работает в команде, знают, что наш метод лучше всего предотвращает появление складок", – отмечает путешественница, и советует оставить упаковку носков напоследок: "положите свернутые носки в упакованную обувь или в любое место, где есть немного места".

6. Возьмите с собой одежду, которую не так жалко. "У вас есть рубашка, которая слишком изношена, чтобы отдать ее кому-то, или носки, которые вам давно пора было выбросить? Дайте своим самым изношенным вещам последний шанс, взяв их с собой в путешествие. Я часто использую футболки, которые уже не используются, как верх пижамы, прежде чем попрощаться с ними в дальних странах. Это освобождает мне немного больше места в багаже, чтобы взять домой сувениры или больше одежды", – делится опытом Марго.

7. Приготовьтесь к стирке. "Стирка на удивление легко выполняется в дороге, и это важный компонент путешествия налегке в длительной поездке. Быстросохнущую одежду легко постирать в вашем отеле, используя мыло, гель для душа или шампунь... Если вы не хотите проводить время, сгорбившись над раковиной в ванной, бронируйте жилье с прачечной, например, арендуемые дома и апарт-отели, или выбирайте места, где вы будете в пешей доступности от прачечной. Многие отели также предлагают услуги прачечной, но будьте готовы заплатить кругленькую сумму за эту привилегию во многих частях мира", – отмечает путешественница.

8. Не экономьте на носках и нижнем белье. "Хотя я и за минимализм в упаковке, я всегда беру с собой дополнительные носки и нижнее белье, даже если я почти уверена, что у меня будет доступ к прачечной. Хотя может возникнуть соблазн носить ваши любимые влагоотводящие носки второй день, не делайте этого. И ради любви к путешествиям, пожалуйста, даже не думайте выворачивать нижнее белье наизнанку, чтобы носить его второй день", – добавляет Марго.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали о хитром трюке, как быстрее получить свой багаж в аэропорту.

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