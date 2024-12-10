Теперь самая новая операционная система доступна всем. При желании всегда можно вернуться на Windows 10 без потери данных.

С самого выхода Windows 11 компания Microsoft не позволяла устанавливать новую операционную систему на компьютеры, в которых отсутствовал модуль TRM 2.0. Из-за этого опробовать ОС не смогли многие владельцы ПК. Чтобы обойти эту проблему, пользователи применяли несколько обходных путей. Тем не менее официально обновиться с 10-ки на 11 все равно было невозможно, но теперь все изменилось.

Microsoft официально разрешила устанавливать Windows 11 на компьютеры, которые не соответствуют минимальным требованиям. Более того, разработчики добровольно делятся официальной инструкцией по настройке операционной системы на старых компьютерах.

В частности, это касается устройств без поддержки TPM. На таких компьютерах ОС можно установить и использовать, но на рабочем столе появится водяной знак, указывающий на несоответствие требованиям. Кроме того, такая операционная система не будет получать важные обновления безопасности.

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Впрочем, бояться ставить новую ОС не стоит, поскольку Microsoft предлагает возможность "отката" до Windows 10 в течение десяти дней после обновления. При этом все данные и настройки сохраняются как при переходе на Windows 11, так и при возврате обратно на "десятку".

Вероятно, снятие ограничения связано с тем, что доля ОС Windows 11 все еще мала и в последние месяцы даже начала снижаться относительно "десятки", даже несмотря на то, что Windows 10 скоро перестанет поддерживаться.

Поддержка Windows 10 завершится 14 октября. У желающих остаться на "десятке" будет возможность и дальше получать обновления безопасности через подписку Extended Security Updates, которая стоит 30 долларов (~1200 грн) в год. Однако купить такую подписку можно будет лишь на один год без возможности дальнейшего продления.

Меж тем журналисты отмечают, что с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12. Microsoft изменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции "Windows как сервис", спрятав за крупным обновлением новую операционную систему.

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