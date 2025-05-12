Классический рецепт можно усовершенствовать одним недорогим продуктом.

Котлета по-киевски давно завоевала сердца и желудки не только простых украинцев, но даже и европейских гурманов. Такое блюдо подают в ресторанах Германии, Франции и Италии, правда, чаще всего, готовят из фарша. Домашнее угощение лучше делать из куриного филе, а чтобы было еще вкуснее - добавить один простой продукт.

Котлета по киевски - рецепт классический

Сначала предлагаем изучить, как в традиционном варианте должны готовиться котлеты по киевски - рецепт простой, но, так сказать, базовый. Только зная его, вы сможете дополнить или усовершенствовать технологию.

Ингредиенты:

Видео дня

две куриных грудки;

сливочное масло 82,5% - 150 гр;

две столовых ложки муки (с горкой);

150 гр панировочных сухарей;

два куриных яйца;

100 мл молока;

20 гр свежей петрушки;

300 мл подсолнечного масла;

соль и перец.

Котлеты по-киевски невозможно приготовить вкусно, если не обработать мясо должным образом. Вам нужно тщательно вымыть филе, снять с него кожицу, разрезать каждый кусок вдоль на 3 части и, накрыв пленкой или пакетом, отбить. Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно размягчилось до комнатной температуры. Петрушку измельчить, а затем соединить с маслом, формируя несколько шариков начинки, в нашем случае - 6 (столько же, сколько и пластов мяса).

Кладем масло с зеленью в морозилку на 5 минут, иначе начинка растает и растечется. Когда время пройдет, достаем масло и каждый шарик заворачиваем в кусок курицы. Снова убираем в морозилку на 5 минут. В это же время в глубокую миску вбиваем яйца, вливаем молоко и взбиваем венчиком, как для омлета. Достаем полуфабрикаты котлет, солим и перчим, обваливаем в муке, потом в яично-молочном кляре, потом в сухарях и снова мука-кляр-сухари. То есть, панировку делаем дважды.

К этому моменту у вас уже должна на плите стоять сковорода с разогретым маслом, именно туда и выкладываем котлеты. Жарим 5 минут с обеих сторон, пока не появится золотистая корочка. Затем доводим до готовности котлеты по киевски в духовке - перекладываем их в емкость для запекания и ставим в печь на 10 минут при температуре 200 градусов. Вуаля - ужин готов!

Однако если вы хотите, чтобы блюдо получилось еще вкуснее, советуем вам один лайфхак. Перед тем как заворачивать масло с зеленью в куриное мясо, положите на масляный шарик кусочек твердого сыра. Только потом заверните, уберите в морозилку, а дальше обваливайте в панировке, муке и кляре. Такой кулинарный секрет позволит вам насладиться необычной, но очень сливочной начинкой - сыр, все-таки, придает некую пикантность блюду.

Вас также могут заинтересовать новости: