В среду, 21 мая, погода в Украине улучшится. Практически по всей стране потеплеет до +19°...+22°. Туч станет гораздо меньше, ожидаются солнечные прояснения. Осадки останутся только на востоке страны и в Днепропетровской области. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +22°.
- Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +7°, днем +20°.
- В Луцке будет практически безоблачно, ночью +8°, днем +21°.
- В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +8°, днем +22°.
- В Тернополе 21 мая ночью будет +9°, днем +20°, практически безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +8°, днем +19°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +6°, днем +21°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +21°, практически безоблачно.
- В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +8°, днем +20°.
- В Виннице завтра будет +8°...+21°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+21°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет ночью +11°, днем +22°, практически безоблачно.
- В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +22°, практически безоблачно.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +9°...+20°.
- В Одессе 21 мая - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +20°.
- В Херсоне в среду ночью будет +10°, днем +22°, ясно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +23°.
- В Запорожье температура ночью +10°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +22°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +21°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +20°, небольшая облачность, дождь.
- В Симферополе в среду будет ясно, +10°...+20°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +20°.
- В Северодонецке - пасмурно, дожди с грозами, температура ночью +10°, днем +21°.
21 мая - праздник
21 мая - Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу.