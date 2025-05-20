После огласки предсказания многие туристы из Китая и Гонконга отменили поездки.

Япония оказалась в центре глобальной тревоги из-за пророческого предупреждения художницы манги Рё Тацуки, которую в медиа называют "новой Бабой Вангой". Ее прогнозы, которые уже не раз сбывались, заставили туристов изменить планы, а авиакомпании - сократить рейсы, пишет UNILAD.

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Кто такая Рё Тацуки и почему ей верят?

Рё Тацуки прославилась не только как художница манги, но и благодаря ряду предсказаний, которые оказались точными. Она якобы

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предсказала смерть Фредди Меркьюри;

она предсказала создание фильма о нём;

заранее предупредила о землетрясении в Японии в 2011 году;

описала "неизвестный вирус" в 2020-м, который совпадает с пандемией COVID-19.

В 1996 году она опубликовала книгу "Будущее, которое я видела", новое издание которой появилось в 2021 году. И именно там есть предсказания на 5 июля.

Что именно она предсказала на июль?

По словам Тацуки, "настоящая катастрофа" должна произойти 5 июля. Она предупреждает о

трещина под морским дном между Японией и Филиппинами;

гигантские волны, втрое выше, чем во время землетрясения Тохоку;

возможном извержении вулкана и "кипящей" морской воде, что может вызвать мегацунами.

После огласки предсказания многие туристы из Китая и Гонконга отменили поездки. Спрос на туры в Японию значительно упал. Бронирование во время Пасхальных праздников сократилось вдвое, по данным агентства WWPKG.

Авиакомпания Greater Bay Airlines уже сократила количество рейсов в Японию - с четырех до трех в неделю, начиная с 12 мая. Изменения будут действовать как минимум до октября.

Хотя официальные научные органы не подтверждают угрозу, волна беспокойства активно распространяется в соцсетях, особенно в Азии. Прогноз Тацуки стал не просто новостью - он повлиял на туристический сектор и создал атмосферу тревоги перед приближением июля.

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