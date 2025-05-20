Основатель Facebook объяснил свой подход, который точно поможет с перегруженностью на работе.

Представьте, что вы — глава Facebook Марк Цукерберг. Как выглядит ваш обычный рабочий день? Большинство людей с управленческим опытом, вероятно, предположат, что он проводит свои рабочие часы в бесконечной череде встреч. Возможно, кто-то даже может предположить, что Цукерберг даже планирует своё время до минуты, как его коллеги-миллиардеры Билл Гейтс и Илон Маск.

Но недавно Цукерберг дал интервью сооснователю Stripe Джону Коллисону и рассказал о своей системе продуктивности, которая оказалась совсем не похожей на типичную перегруженность встречами, от которой страдают многие руководители, пишет Inc.

Вместо этого Цукерберг признался, что предпочитает альтернативный подход к продуктивности (и здравому смыслу), которым пользовались и другие выдающиеся личности — от топ-менеджеров Google до Альберта Эйнштейна.

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Этот подход называется правилом 80 процентов.

Почему Марк Цукерберг избегает индивидуальных встреч

Разговор зашёл о важном, когда Коллисон спросил Цукерберга, как он организует своё время, чтобы "действительно тратить его на то, что важно для компании".

Это ключевой вопрос не только для генеральных директоров многомиллиардных корпораций, но и для владельцев малого бизнеса и обычных руководителей среднего звена. Хотя Цукерберг часто неформально общается со своей командой, он в целом старается избегать регулярных, запланированных индивидуальных встреч. Вместо этого он старается оставлять в расписании достаточно свободного времени".

"Ситуация довольно динамична, и ты просыпаешься утром с пониманием, что сегодня нужно сосредоточиться на трёх ключевых вещах. Я хочу быть уверен, что у меня есть временной блок, чтобы этим заняться", — объясняет он.

Свободные окна в расписании позволяют Цукербергу быть гибким, но также помогают сохранить душевное равновесие.

"Я становлюсь очень раздражённым и впадаю в плохое настроение, если весь мой день расписан, а у меня есть важная задача, на которую я не нахожу времени, потому что сижу на менее значимых встречах. Несколько таких дней подряд — и я просто взрываюсь", — жалуется он.

Вот почему миллиардер убеждён, что нужно оставлять "значительное количество времени свободным". Это создаёт пространство для размышлений, саморазвития и оперативного реагирования на возникающие проблемы. В Google называют подход Цукерберга "правилом 80 процентов"

Корпоративный коуч по продуктивности в Google Лора Мэй Мартин называет эту идею "правилом 80 процентов". Суть его в том, чтобы планировать только 80% рабочего времени, а оставшиеся 20% — оставлять свободными на случай неожиданных задач.

"Я всегда говорю людям: стремитесь брать на себя меньше обязательств, чем можете. В итоге вы достигнете идеального баланса. Старайтесь заполнять только 80% расписания — и это приведёт вас к правильному уровню занятости", — объяснила как-то она.

Кто еще придерживался этого правила

Эйнштейн был известен тем, что оставлял в своём расписании большие окна для размышлений и экспериментов. Но этот метод работает не только для учёных. Стив Джобс тоже был сторонником свободного расписания.

Более 20 лет назад инженер-программист Том ДеМарко написал целую книгу, посвящённую сути правила 80 процентов. Он объясняет, что если вы слишком перегружены, вы не сможете адекватно реагировать на неожиданности. В долгосрочной перспективе это снижает продуктивность.

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