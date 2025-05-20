Северокорейские военные недавно продемонстрировали применение новой ракеты класса "воздух - воздух" с истребителя.

Есть высокая вероятность того, что Россия могла оказывать технологическую поддержку Северной Корее в разработке авиационных ракет класса "воздух - воздух". Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на разведку Южной Кореи.

По данным агентства, 17 мая северокорейский диктатор Ким Чен Ын наблюдал за учениями противовоздушной борьбы и воздушных налетов летной группы ВВС КНДР. Северокорейские военные, в частности, продемонстрировали применение новой ракеты класса "воздух - воздух", которая была запущена с истребителя МиГ-29.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сун Джун заявил в разговоре с журналистами, что Северная Корея могла получить технологии для создания этих ракет от Москвы.

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Он подчеркнул, что пока необходим дальнейший анализ, чтобы определить масштабы возможной технологической помощи со стороны России.

КНДР открыла для себя опасную технологию - что известно

Ранее в Северной Корее заметили модификацию старого советского транспортного самолета, на который, над крыльями, были установлены силовые пилоны. Младший научный аналитик некоммерческой исследовательской и аналитической организации CNA Деккер Эвелет пришел к выводу, что эти пилоны могут использоваться для крепления радара, что превращает транспортник в воздушную систему раннего предупреждения, способную обнаруживать ракеты и вражеские самолёты на сотни километров.

По его словам, эти разведывательные возможности помогут Северной Корее следить за передвижением южнокорейских и американских военных сил на полуострове. В случае нападения самолет сможет засечь приближающиеся крылатые ракеты задолго до того, как они войдут в северокорейское воздушное пространство.

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