Официальный Пекин назвал полномасштабную российскую агрессию "украинским кризисом".

Китай надеется, что мирное соглашение между Украиной и РФ будет приемлемым для всех сторон. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, комментируя вчерашние переговоры Путина и Трампа.

Так, на вопрос журналистов, что думает официальный Пекин относительно вчерашних событий, пресс-секретарь китайского МИД сказала, что они "обратили внимание на соответствующие сообщения".

"По вопросу украинского кризиса, Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, поддерживает прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной, а также поддерживает политическое решение кризиса. Мы надеемся, что стороны смогут достичь справедливого, долгосрочного, обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, путем диалога и переговоров", - сказала она.

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На просьбу прокомментировать идею посредничества Ватикана в переговорах Киева и Москвы, Мао Нин повторила тезис о "поддержке всех усилий, способствующих миру" и добавила, что Китай продолжит "играть конструктивную роль в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон".

Переговоры Трампа с Путиным: последние новости

Как писал УНИАН, Дональд Трамп шокировал лидеров Европы "успехами" своей дипломатии в отношении России.

После вчерашнего разговора с Путиным он провел многосторонний разговор с руководителями ряда европейских стран, включая Украину. Трамп похвастался очередным обещанием Путина о готовности к переговорам и отрицал намерения вводить новые санкции против агрессора.

Этим он фактически похоронил европейский ультиматум России о 30-дневном прекращении огня, которое сам же предлагал еще два месяца назад.

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