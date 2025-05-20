Тарас Качка отметил, что украинская сторона будет прилагать усилия, чтобы 6 июня, несмотря на возможные юридические изменения, фактическая ситуация осталась без изменений.

Худший сценарий в торговле с Евросоюзом с 6 июня, когда завершится действие автономных торговых мер для Украины (так называемый "торговый безвиз"), это возвращение к режиму свободной торговли, который действовал до войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал торговый представитель Украины и заместитель министра экономики Тарас Качка во время выступления на конференции "Торговые войны: искусство защиты".

"Надо понимать, что на 6 июня худший сценарий - это просто возвращение к режиму свободной торговли, который и был раньше. Он достаточно хороший, потому что по промышленным товарам у нас пошлин не было и не будет. По большинству аграрных товаров так же", - сказал Качка.

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По его словам, автономные торговые меры в свое время существенно помогали Украине, особенно в отношении чувствительных товаров.

"Помогали не только с точки зрения доступа на рынок, но и с точки зрения транзита. Но это было актуально в 2022 году, когда не работали наши порты. Сейчас, когда порты работают, и весь экспорт, и тот, который идет в сторону третьих стран, идет из наших портов, поэтому у нас нет такой нагрузки транзитной. Соответственно, эти автономно-торговые меры, которые помогали нам транзитироваться, сейчас не так уж актуальны", - пояснил торгпред.

Он отметил, что еще в прошлом году была достигнута договоренность, что с 6 июня этого года действие автономных торговых мер для Украины перестанет действовать, зато Еврокомиссия проведет с Украиной пересмотр по ст.29 соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли для того, чтобы увеличить доступ украинских товаров на рынок ЕС и европейских на рынок нашей страны.

"С автономно-торговыми мерами все произошло, как Еврокомиссия и запланировала. Достаточно четкая позиция, относительно непродления автономно-торговых мер. Зато с 29-й статьей, пока мы немножко притормозили из-за ряда внешних обстоятельств, но надеюсь, что мы это решение найдем достаточно быстро. Если не до 6 июня, то максимально быстро после 6 июня", - рассказал Качка.

Украинский торгпред заверил, что будут приложены все усилия, чтобы по крайней мере 6 июня не было никаких фактических изменений, даже если будут юридические изменения.

"По крайней мере на время, пока мы будем договариваться о новых параметрах либерализаций торгов этими товарами, которые не были полностью либерализованы, то у нас не будет определенное время, каких-то проблем с доступом на рынок Европейского Союза. Хотя, очевидно, что ситуация далеко не такая оптимистичная и не такая дружественная, как в других направлениях сотрудничества с ЕС", - добавил заместитель министра экономики.

Торговый безвиз - последние новости

Европейский Союз не планирует вводить новых торговых преференций для Украины сразу после завершения действия "торгового безвиза" 5 июня 2025 года.

16 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство ведет активные переговоры с Еврокомиссией по внедрению переходного периода безвизовой торговли после того, как 5 июня истечет срок действия торговых преференций для Украины.

Напомним, "торговый безвиз" между Украиной и ЕС начал действовать 4 июня 2022 года как один из способов поддержки украинской экономики во время войны. Он предусматривал временную отмену пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС. 25 мая 2023 года Совет ЕС продлил это решение на год, 13 мая 2024 года - еще на год, до 5 июня 2025 года.

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