Верховная представительница ЕС напомнила, что от ЕС готовится предложение о снижении цены на нефть, ограничения на энергетический и банковской секторы.

В Европейском Союзе ожидают от США последствий для России за несогласие пойти на полное и безусловное прекращение огня. В ЕС не увидели давления со стороны США на Россию, чтобы россияне согласились прекратить вести огонь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС Кая Каллас сказала журналистам перед началом заседания Совета ЕС.

Каллас подтвердила, что сегодня следует ожидать согласования решения от ЕС о введении 17-го пакета санкций против РФ.

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"Я считаю важным, как мы все сказали, 27 из нас, что должно быть полное и безусловное прекращение огня. Украина уже согласилась на это более 60 дней назад. И мы договорились, если Россия не согласится - то, что мы увидели вчера, - тогда мы будем оказывать больше давления. Поэтому, мы согласуем 17 пакет санкций сегодня, но мы продолжаем работать над следующим сильным пакетом санкций, чтобы оказывать больше давления на Россию для того, чтобы она также захотела мира", - отметила Каллас.

Также у нее спросили, обеспокоена ли она тем, что президент США Дональд Трамп демонстрирует слишком мягкую позицию в отношении России.

Как напомнила Каллас, все ранее согласились, в том числе, по этому поводу звучали заявления со стороны США, что если россияне не согласятся на безусловное прекращение огня, как это уже сделала Украина, тогда будут решительные меры.

"И это мы хотим увидеть от всех сторон, которые сказали, что будут действовать соответствующим образом", - сказала Каллас.

В частности, верховный представитель ЕС отметила, что в ЕС хотят увидеть действий от США относительно последствий для России за несогласие пойти на полное прекращение огня. Каллас сказала:

"Мы хотим видеть эти последствия также и со стороны США. Мы действительно не видели давления на Россию от этих переговоров".

Верховный представитель ЕС напомнила, что от ЕС готовится предложение о снижении цены на нефть, ограничения на энергетический и банковской сектора. По ее словам, ответные санкции бьют по российской экономике.

Каллас отметила, что сегодня на Совете ЕС будет представлен доклад от разведки относительно того, в каком состоянии находится российская экономика.

"Мы слышим, что они приближаются к тому моменту, когда им фактически придется полагаться на изменение поставок. Поэтому, эффект от санкций будет даже больше в последующие месяцы", - подчеркнула Каллас.

Разговор Трампа с Путиным

Как сообщал УНИАН, 19 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел отдельные телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. В результате этих разговоров Россия снова не пошла на полное и безусловное прекращение огня. Как заявил Путин, прекращение огня с Украиной возможно после "достижения соответствующих договоренностей". По словам инициатора войны против Украины, Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом относительно возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций.

В свою очередь, как сообщил Зеленский, он призвал Трампа подумать о введении новых санкций и применить их, если Россия будет выступать за продолжение войны. Украинский лидер пришел к выводу, что для Трампа важнейшим является достижение прямых переговоров между Киевом и Москвой. Также рассматривается возможность новой встречи всех команд - США, Украины, России и европейских стран. Она может пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии.

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