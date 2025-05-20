В частности, речь идет о российской нефти, инфраструктуре торговли энергоресурсами, банках и финансовых схемах.

Украина ожидает, что в следующем, 18-м пакете санкций от Европейского Союза, над которым уже начата работа, будут учтены наиболее болезненные для России сектора. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем Телеграмм.

Глава государства поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС за уже принятый 17-й санкционный пакет.

"Это шаг в правильном направлении. Важно жестко ограничивать российский танкерный флот, который служит финансированию убийств, а также все схемы, которые Россия использует для развития военной промышленности. Чем больше будет давления на Россию, тем больше будет мотивов у Москвы идти к настоящему миру", - отметил Зеленский.

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При этом, Зеленский и фон дер Ляйен обсудили уже и подготовку 18-го санкционного пакета Евросоюза.

"Российская нефть, инфраструктура торговли энергоресурсами, банки и финансовые схемы - это то, что наиболее болезненно для России, а соответственно, наиболее полезно для мира", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто адвокатирует необходимость усиления санкций и принимает сильные решения.

"Также подробно обсудили вчерашний разговор с Президентом Трампом и нашу совместную дипломатическую работу с партнерами. Европа должна быть в процессе, и все шаги максимально координируем", - добавил Зеленский.

Санкции против России

Сегодня, 20 мая, Совет ЕС одобрил 17-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, которые лишают Россию доступа к ключевым военным технологиям и уменьшают ее доходы от энергоносителей, благодаря которым она финансирует агрессивную войну против Украины. В частности, под санкции попали 189 танкеров из третьих стран, которые представляют российский "теневой флот", и их операторы, а также основной производитель нефти в России "Сургутнефтегаз". Всего теперь санкции введены против 342 судов.

Еще под санкции попали более 45 российских компаний и физических лиц, которые занимаются обеспечением российской армии дронами, оружием, снарядами, военным оборудованием, критическими компонентами и логистической поддержкой.

Вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС Кая Каллас сообщила, что от ЕС готовится предложение о снижении цены на нефть, ограничения на энергетический и банковской секторы.

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