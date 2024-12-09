Проект Windows 11 Phone так и не стал настоящим за пределами концепций.

Пользователь Reddit поделился результатами своего успешного эксперимента. Энтузиасту удалось установить на Xiaomi Poco X3 Pro полноценную Windows 11. ОС работает на бюджетном телефоне практически без нареканий, но есть пару моментов.

Заставить работать Windows 11 на смартфоне оказалось непростой задачей, сообщает Neowin. Энтузиасту пришлось провозиться восемь часов, чтобы все запускалось как надо. Известно, что реддитер использовал эмулятор Renegade Project для установки мобильной версии UEFI и Windows 11 ARM.

По словам автора, операционная система функционирует "довольно гладко", но были небольшие проблемы с сенсорным экраном. Также смартфон значительно "просел" в автономности – одного заряда хватало не более, чем на 2,5 часа. При этом быстро возникает существенный нагрев устройства.

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Решить проблемы с нагревом, автономностью и экраном, вероятно, помогла бы нативная мобильная версия Windows 11, пишет Neowin. Однако, несмотря на поддержку ARM-процессоров в ноутбуках и планшетах, Microsoft пока не проявляет интереса к возвращению на рынок смартфонов.

Microsoft официально прекратила поддержку мобильной версии Windows 10 еще в 2019 году, а W11 для смартфонов так и не увидела свет. Грандиозные планы компании с Lumia и Windows Phone так и не стали тем успехом, который был необходим для того, чтобы конкурировать с Android или iOS.

Ранее появлялись сообщения, что Microsoft планирует вернуться на рынок смартфонов. Причем сразу с уникальной, вращающейся на 360 градусов, раскладушкой. Возможно, это переосмысленный Surface Duo 3, который так и не вышел.

Меж тем журналисты отмечают, что с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12. Microsoft изменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции "Windows как сервис", спрятав за крупным обновлением новую операционную систему.

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