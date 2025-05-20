Предполагается, что эти дроны будут взаимодействовать с пилотируемыми истребителями американских воздушных сил.

Компания Anduril, основанная предпринимателем Палмером Лаки, презентовала новый боевой беспилотник Fury, разработанный для Военно-воздушных сил США. Дрон предназначен для участия в программе Collaborative Combat Aircraft (CCA), которая предусматривает взаимодействие беспилотников с пилотируемыми истребителями, пишет Business Insider.

Беспилотник был подробно представлен в телепередаче 60 Minutes на канале CBS. В сюжете показали, как Fury собирают в ангаре, а также раскрыли ряд новых технических подробностей. В частности, дрон имеет модульную конструкцию - его элементы легко заменять или ремонтировать, что позволяет наладить серийное производство на разных предприятиях по всей территории США.

Кадры демонстрируют инженеров, которые вручную прикрепляют крыло к корпусу дрона. В компании отмечают, что это упрощает обслуживание и удешевляет производство.

Также был опубликован концептуальный видеоролик, в котором три дрона Fury летят впереди пилотируемого истребителя и вступают в бой с вражеским самолетом. По словам генерального директора Anduril Брайана Шимпфа, дроны смогут первыми обнаруживать цели и вступать в бой до того, как пилотируемый самолет попадет в зону действия противника.

Ожидается, что Fury станет частью новой концепции ВВС США, которая предусматривает использование беспилотников как автономных боевых партнеров. Дроны планируется интегрировать с существующими F-35 Lightning II, F-22 Raptor, а также с перспективным истребителем шестого поколения F-47, который разрабатывает Boeing.

Пока Fury не имеет официального контракта, но Anduril уже выбрана для участия в программе. Дрон соревнуется с аналогичной разработкой компании General Atomics. Ожидается, что Пентагон примет первые решения по проекту в 2026 финансовом году, который начнется в октябре 2025 года.

Боевые самолеты США - главное

Сейчас американцы продолжают создавать "полноценный" истребитель шестого поколения, который получил название F-47. Разработчиком самолета выбрали компанию Boeing. Известно, что ранее Соединенные Штаты начали испытывать экспериментальную версию истребителя.

Недавно американцы обнародовали новый ролик, в котором, возможно, продемонстрировали, как может выглядеть перспективный самолет. Очевидно, он будет иметь широкий и плоский фюзеляж. Истребитель хотят оснастить двумя двигателями неизвестного типа.

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