Туалет далеко не самая приятная часть дома, когда дело доходит до уборки. Сантехника при этом представляет собой настоящий вызов.
Некоторые пятна очень стойкие, и их сложно очистить. Сегодня рассмотрим, как удалить желтые пятна с сиденья унитаза. Ранее мы информировали, чем убрать известковый налет в унитазе.
Как и чем отмыть сиденье унитаза
Как пишет издание Еxpress, пользователи соцсетей часто делятся своими проверенными советами, которые помогают побороть эту неприятную проблему.
Так многие комментаторы использовали смесь соды с водой, уксусом или лимонным соком, чтоб качественно очистить поверхности. Также они рассказали, чем можно отбелить сидушку унитаза.
"Смешайте белый уксус и немного пищевой соды до состояния пасты, оставьте на 20 минут. У меня все получилось безупречно", - написал один из пользователей.
Другой готовил очищающую пасту из белого уксуса и разрыхлителя. Затем обработал ею поверхности, оставил на час, почистил все зубной щеткой и смыл.
Некоторые вместо уксуса использовали сок лимона, который также хорошо отбеливает поверхности.
"Я в основном отмывал их с помощью пищевой соды, посыпанной на половину лимона, а затем тер ею", - добавил один из комментаторов.
Они также советуют раз в неделю обрабатывать сиденья половинкой лимона, которую окунули в соду. Затем нужно просто протереть влажной тканью.
В то же время нельзя использовать абразивные средства. Металлический шкребок действительно очистит поверхность, но также может повредить пластик и в дальнейшем тот начнет быстрее пачкаться.
Важно: какой бы метод, как отмыть сиденье унитаза от мочи, вы не использовали, стоит взять резиновые перчатки. Дело не столько в гигиене, сколько в защите кожи от воздействия кислот.