Всего несколько компонентов легко уберут даже самые сложные пятна.

Туалет далеко не самая приятная часть дома, когда дело доходит до уборки. Сантехника при этом представляет собой настоящий вызов.

Некоторые пятна очень стойкие, и их сложно очистить. Сегодня рассмотрим, как удалить желтые пятна с сиденья унитаза. Ранее мы информировали, чем убрать известковый налет в унитазе.

Как и чем отмыть сиденье унитаза

Как пишет издание Еxpress, пользователи соцсетей часто делятся своими проверенными советами, которые помогают побороть эту неприятную проблему.

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Так многие комментаторы использовали смесь соды с водой, уксусом или лимонным соком, чтоб качественно очистить поверхности. Также они рассказали, чем можно отбелить сидушку унитаза.

"Смешайте белый уксус и немного пищевой соды до состояния пасты, оставьте на 20 минут. У меня все получилось безупречно", - написал один из пользователей.

Другой готовил очищающую пасту из белого уксуса и разрыхлителя. Затем обработал ею поверхности, оставил на час, почистил все зубной щеткой и смыл.

Некоторые вместо уксуса использовали сок лимона, который также хорошо отбеливает поверхности.

"Я в основном отмывал их с помощью пищевой соды, посыпанной на половину лимона, а затем тер ею", - добавил один из комментаторов.

Они также советуют раз в неделю обрабатывать сиденья половинкой лимона, которую окунули в соду. Затем нужно просто протереть влажной тканью.

В то же время нельзя использовать абразивные средства. Металлический шкребок действительно очистит поверхность, но также может повредить пластик и в дальнейшем тот начнет быстрее пачкаться.

Важно: какой бы метод, как отмыть сиденье унитаза от мочи, вы не использовали, стоит взять резиновые перчатки. Дело не столько в гигиене, сколько в защите кожи от воздействия кислот.

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