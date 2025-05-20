Потепление ожидается уже в ближайшие дни.

В Украине ожидается потепление. Температура повысится благодаря тому, что будет заходить более теплый воздух, но все равно до четверга Украина будет находиться в поле пониженного давления, поэтому временами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в первой половине недели атмосферные фронты и неустойчивость влажного воздуха будут обусловливать 20 мая практически по всей Украине, 21 мая на востоке и юго-востоке страны, а 22 мая в западных областях кратковременные дожди, местами с грозами.

Во второй половине недели атмосферное давление повысится, поэтому осадков станет меньше, разве что дожди останутся в западных областях.

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К нам будет поступать несколько более теплая воздушная масса: сегодня еще с северо-запада, в дальнейшем - с запада и юго-запада. Это повлечет в среду и четверг ощутимое повышение температуры, особенно дневной, до +19...+24 градусов.

Погода в Киеве - когда потеплеет в столице

Укргидрометцентр также сообщает, что в столице в ближайшие дни температура повысится до +20°...+24°. Однако такая теплая погода продлится недолго. Уже в субботу, 24 мая, ожидается очередное кратковременное похолодание.

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