Более новая ОС никак не может добиться "народной" любви, даже несмотря на то, что Windows 10 скоро перестанет обновляться.

По состоянию на ноябрь 2024 года доля Windows 11 на рынке упала до 34.94% с 35,58% в октябре. Это следует из отчета Statcounter.

Windows 10, с другой стороны, соответственно увеличила свою долю рынка: ее доля в ноябре 2024-го составила 61.82% вместо 60,95% в октябре. В целом, на 10-ку и 11-ку приходится доля в 96,76%.

Что касается годового прироста, то Windows 11 увеличила свою долю на рынке с 26,63% в ноябре 2023 года до 34,94% в ноябре 2024-го (+8,31 пункта). Windows 10 за этот отрезок потеряла в популярности 6,19 пункта.

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Распространение Windows в Украине предоставляет несколько иные цифры. Так, доля Windows 10 в ноябре составила 66.36%, а до Windows 11 обновились лишь 28.84% украинцев. При этом доля "старушки" Windows 7 составляет 3.81% по сравнению с "мировыми" 2.47%.

С окончанием поддержки Windows 10, которое наступит чуть больше чем через десять месяцев, ее доля рынка, превышающая 61%, выглядит весьма тревожной, пишет Neowin. Чтобы ускорить переход на свою актуальную OC, Microsoft обрушила на пользователей полноэкранные оповещения, продвигающие различные аспекты Windows 11 и ПК Copilot+.

Microsoft понимает, что не все могут обновиться до Windows 11 прямо сейчас, поэтому у желающих остаться на "десятке" будет возможность и дальше получать обновления безопасности через подписку Extended Security Updates, которая стоит 30 долларов (~1200 грн) в год. Купить такую подписку можно будет лишь на один год без возможности дальнейшего продления.

Меж тем журналисты отмечают, что с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12. Microsoft изменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции "Windows как сервис", спрятав за крупным обновлением новую операционную систему.

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