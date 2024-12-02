По состоянию на ноябрь 2024 года доля Windows 11 на рынке упала до 34.94% с 35,58% в октябре. Это следует из отчета Statcounter.
Windows 10, с другой стороны, соответственно увеличила свою долю рынка: ее доля в ноябре 2024-го составила 61.82% вместо 60,95% в октябре. В целом, на 10-ку и 11-ку приходится доля в 96,76%.
Что касается годового прироста, то Windows 11 увеличила свою долю на рынке с 26,63% в ноябре 2023 года до 34,94% в ноябре 2024-го (+8,31 пункта). Windows 10 за этот отрезок потеряла в популярности 6,19 пункта.
Распространение Windows в Украине предоставляет несколько иные цифры. Так, доля Windows 10 в ноябре составила 66.36%, а до Windows 11 обновились лишь 28.84% украинцев. При этом доля "старушки" Windows 7 составляет 3.81% по сравнению с "мировыми" 2.47%.
С окончанием поддержки Windows 10, которое наступит чуть больше чем через десять месяцев, ее доля рынка, превышающая 61%, выглядит весьма тревожной, пишет Neowin. Чтобы ускорить переход на свою актуальную OC, Microsoft обрушила на пользователей полноэкранные оповещения, продвигающие различные аспекты Windows 11 и ПК Copilot+.
Microsoft понимает, что не все могут обновиться до Windows 11 прямо сейчас, поэтому у желающих остаться на "десятке" будет возможность и дальше получать обновления безопасности через подписку Extended Security Updates, которая стоит 30 долларов (~1200 грн) в год. Купить такую подписку можно будет лишь на один год без возможности дальнейшего продления.
Меж тем журналисты отмечают, что с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12. Microsoft изменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции "Windows как сервис", спрятав за крупным обновлением новую операционную систему.