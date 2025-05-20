Какие вакансии открыты, сколько можно заработать и где искать работу в Италии украинцам.

Работа в Италии для украинцев 2025 остаётся актуальной темой, ведь тысячи наших соотечественников ищут стабильный доход и лучшее качество жизни за рубежом. Спрос на рабочую силу в Италии высок, особенно в таких сферах, как уход за пожилыми людьми, промышленность, строительство и сельское хозяйство. Особенно востребована работа в Италии для женщин сиделкой, а также работа в Италии на заводах и фабриках.

Для тех, кто хочет работать напрямую без посредников, существует работа в Италии от прямых работодателей. В этом материале мы рассмотрим доступные вакансии, зарплаты и советы по трудоустройству и узнаем каких специалистов не хватает в Италии.

Секрет стабильного дохода - работа сиделкой в Италии

Работа в Италии для женщин сиделкой — одна из самых популярных и доступных профессий. Украинок ценят за трудолюбие и внимательность, особенно в уходе за пожилыми людьми. Это отличный вариант для тех, кто ищет, кем работать в Италии без знания языка. Заработная плата может достигать 800–1200 евро в месяц. Проживание и питание часто предоставляются бесплатно. Это делает работу в Италии особенно привлекательной для новичков на рынке труда и тех, кто не говорит по-итальянски.

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Фабрики и заводы Италии - шанс начать с нуля

Мужчины и женщины находят работу в Италии на заводах и фабриках, особенно в регионах с развитой промышленностью — Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья. Производство упаковки, сборка техники, пищевые и текстильные предприятия предлагают заработную плату от 1000 до 1600 евро в месяц. Работа физически не всегда лёгкая, но зачастую не требует высокой квалификации. Многие работодатели обеспечивают проживание и страховку.

Без посредников - как выйти на прямого работодателя

Работа в Италии от прямых работодателей — это возможность трудоустроиться напрямую, без переплат посредникам. Особенно это актуально для тех, кто знает какие профессии востребованы в Италии и готов предложить свою квалификацию. Сегодня в Италии не хватает специалистов в строительстве, сельском хозяйстве, логистике, а также в сфере ухода. Найти работу можно через онлайн-платформы, соцсети или личные контакты. Такой подход позволяет получить честные условия и прозрачные выплаты.

Топ профессий для украинцев в Италии 2025

Работа в Италии для украинцев в 2025 году охватывает широкий спектр профессий. В приоритете — рабочие строительных специальностей, слесари, электрики, сиделки, работники пищевой промышленности и уборщики. Также растёт интерес к ИТ-специалистам, медсёстрам и преподавателям иностранных языков. Зарплаты зависят от квалификации и региона: от 900 до 2500 евро. Для легального трудоустройства необходимо оформить вид на жительство, разрешение на работу и знать хотя бы базовый итальянский язык.

Работа за границей остаётся для украинцев реальной возможностью изменить свою жизнь к лучшему. Благодаря высокому спросу на специалистов и открытому рынку труда, трудоустройство за рубежом остаётся доступным и перспективным вариантом.

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