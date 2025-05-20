Ранее ударные дроны были оснащены стандартными 50-кг боевыми частями.

Россия начала использовать новые комбинированные боевые части весом 90 кг для дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на источники и фотодоказательства.

Вместо стандартных 50-кг боевых частей, дроны теперь оснащаются двумя новыми типами снаряжения:

российская версия (КОФЗБЧ) - кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательная. Имеет взрывчатое вещество ТГФ-35П2 (тротил + гексоген), а также зажигательную смесь гидридов металлов, которая достигает температуры горения до 3500°C;

иранская версия - также имеет вес 90 кг, но без зажигательных компонентов. Состоит из взрывчатки типа ОЛА (октаген + алюминий) и гексогеновых детонаторов.

С зимы 2023 года российские войска уже применяли 50-кг боевые части комбинированного действия (например, БСТ-52). В 2024-м также начали использовать термобарические заряды ТББЧ-50 с металлическими шариками как готовыми поражающими элементами.

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Несмотря на запуск локального производства Shahed-136 в Татарстане и Ижевске, Россия продолжает тесно сотрудничать с Ираном в сфере вооружения.

Кроме модернизации боевых частей, РФ обновляет дроны по комплектующим (в частности, системами спутниковой навигации для противодействия РЭБ) и тактике применения. В то же время Украина активно развивает средства противодействия, что превращает войну дронов в технологическое соревнование.

Российские атаки "Шахедами" - важные новости

Как сообщал УНИАН, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что украинским силам сейчас стало сложнее сбивать "Шахеды" из-за их большого количества, а не из-за технологических изменений в этих БПЛА.

Он не отрицает, что россияне модернизируют дроны, в них происходит изменение технологическое. Но, по словам Храпчинского, это не приводит к каким-то сложным решениям, чтобы перехватывать такие воздушные цели. Главной проблемой, отметил он, является потребность в увеличении системы обнаружения, перехвата дронов, надо также улучшать системы радиоэлектронной борьбы, увеличивать их количество.

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