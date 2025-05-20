Одного мужчину госпитализировали.

Российские оккупанты ударили по гражданским людям во время выдачи гуманитарной помощи в Сумской области. Об этом сообщает в Telegram Офис генерального прокурора.

По данным следствия, сегодня, 20 мая, около 11:00 враг атаковал беспилотником место, где получали гуманитарную помощь жители поселка Большая Писаревка Ахтырского района.

"57-летний мужчина получил ранения, он госпитализирован. Еще одному 51-летнему мужчине оказана медицинская помощь без госпитализации", - сообщили в прокуратуре.

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Так, под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Российские удары по гражданским

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 20 мая, россияне также нанесли артиллерийский удар по Херсону и ударили дроном по маршрутному автобусу в городе.

Так, около 07:00 враг поразил маршрутный автобус, в котором находились пассажиры, в результате чего пятеро из них получили ранения.

Кроме того, начиная с 08:30, оккупационные войска вели артиллерийский обстрел города. Сообщалось о пяти пострадавших. Большинство из них - пожилые люди, которые во время атаки находились в собственных домах.

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