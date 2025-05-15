День семьи в Украине 2025 отмечают в один день с международным праздником.

Семья всегда остается самым ценным, что есть в жизни. Это оплот, бетонная стена, жилетка для слез и бесконечное море понимания и прощения - что бы ни было. Трудно переоценить роль семьи, особенно сейчас, в эти непростые времена. Именно сейчас как никогда остро понимаешь, как важна поддержка, забота и внимание родных. День семьи - прекрасный повод напомнить о своих чувствах.

Когда День семьи в Украине и история даты

Международный день семьи берет свое начало еще в 1993 году - тогда его учредила Генеральная Ассамблея ООН, а днем празднования выбрали 15 мая.

В Украине этот праздник стали отмечать только с 2012 года, а дату скопировали с российского 8 июля - дня памяти русских святых Петра и Февронии. Интересно, что в РФ День семьи, любви и верности отмечают с 2008-го, но президент утвердил его только в 2022-м - в год полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, которое разрушило тысячи семей и судеб.

Видео дня

В 2023 году согласно указу президента в Украине празднуют День семьи 15 мая - то есть, вместе с Международным днем семьи. От праздника 8 июля отказались.

В этом году День семьи в Украине приходится на четверг. Официальным выходным этот праздник никогда не был.

С Днем семьи - открытки и пожелания для близких

В праздник можно поздравить родных нежной открыткой или написать пару строк с трогательными пожеланиями.

С Днем семьи!

Пусть в доме будет уют, а рядом - те, кто так дорог сердцу. Берегите друг друга, ловите и цените каждые моменты этой жизни, они не повторяются, а ведь именно они - есть настоящее счастье.

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Поздравляю с Днем семьи!

Пусть в семье всегда царят уважение, взаимопонимание и, конечно, любовь. Пусть каждый день начинается с улыбки близких и заканчивается в теплом семейном кругу, среди тех, кто любит.

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С Днем семьи!

Пусть нас связывают не только семейные узы, но и пароль от Wi-Fi, а также привычка ужинать вместе и любовь, которую измерить нельзя. В этом вся сила.

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Семья - это свет в твоем окне, когда поздно возвращаешься домой. Это крепкие объятия, по поводу и без, и безапелляционное "Все будет хорошо". Пусть всегда горит свет в нашем доме, а согревает его тепло наших сердец. Пусть рядом всегда будут те, ради кого стоит все пережить.

С Днем семьи!

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С Днем семьи!

Сейчас, как никогда ранее, ясно: семья - самое важное, что у нас есть. В моменты, когда воют сирены, гаснет свет и кажется, что мир стоит на краю, греют лишь руки родных людей. Пусть все, кто дорог, будут в безопасности. Пусть те, кто далеко, вернутся домой. И пусть любовь победит страх.

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С Днем семьи!

Нет ничего лучше, чем наша простая и родная семья. Она, словно бабушкин борщ, который согревает не только тело, но и душу. Пусть в нашем доме всегда звучит смех, пусть в эти непростые времена, когда война изменила привычное, мы сможем держаться вместе. Пусть все будут живы и дождутся долгожданного мира.

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Ранее мы рассказывали, какие праздники в мае 2025 будут еще в Украине - календарь важных дат и памятных дней.

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